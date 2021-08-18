Шмигаль пообіцяв рекордний урожай – вже зібрали більше пшениці, ніж за весь минулий сезон

В уряді очікують рекордних показників аграрного виробництва. Підтримку експортерів вирішили розширити

Шмигаль чекає гарного врожаю / Фото: Кабинет министров Украины, REUTERS/Pascal Rossignol

Урожай зернових в Україні в 2021 році може стати рекордним. Уже до середини в серпня в країні намололи 29 млн тонн пшениці, а це більше, ніж за весь сезон 2020 року. Зараз рекорд утримує урожай 2019 року, коли аграрії зібрали 75,08 млн т.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 серпня.

"У цьому році Україна може вийти на рекордні показники врожайності. Вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці. Ще не закінчивши сезон, ми вже отримали на 4 млн тонн більше, ніж у минулому році в цілому", – сказав Шмигаль.

Крім того, на підтримку українського експорту виділять 1,8 млрд гривень. Кошти спрямують до статутного капіталу Експортно-кредитного агентства. Такий крок повинен посприяти освоєння українськими компаніями нових ринків для збуту.

"Прийняли рішення про збільшення статутного капіталу Експортно-кредитного агентства на 1,8 млрд дол. Це дозволить розширити експансію українських товарів на зарубіжні ринки", – зазначив Шмигаль.

На заваді стала погода

У 2020 році погода завадила встановити черговий рекорд зі збору врожаю в Україні. В країні зібрав всього 65,4 млн тонн зернових з площі 15,3 млн га.

Це майже на 7 млн тонн менше, ніж в 2019 році. У підсумку Україна втратила чверть експорту пшениці і кукурудзи.

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Однак цього року Україна вперше за 10 років не загрожувала посуха. На цьому тлі Мінагропрод підрахував, що урожай зернових і олійних культур в 2021 році може перевищити 100 млн тонн.

У 2021 році, втім, від погодних умов постраждали овочі. Як переживають наслідки негоди українці, які вирощують картоплю, дізнавайтеся в сюжеті новин "Сьогодні":