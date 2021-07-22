НБУ посилив політику. Ключова ставка виросла до максимуму за 15 місяців

Нацбанк вирішив активніше боротися з інфляцією, яка виходить за рамки цільового діапазону. Заодно такі кроки допоможуть зміцнити гривню

Бізнес зможе купувати валюту без зобов'язань / Фото: НБУ, stocksnap.io

Національний банк України (НБУ) підвищив облікову ставку до 8%. Це новий максимум з квітня 2020 року. У березні-2021 відбулося перше з вересня 2018 року підвищення облікової ставки, в квітні – друге, тепер третє. До цього облікова ставка багато місяців перебувала на історичному мінімумі в 6%.

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Таке рішення прийняло правління Нацбанку.

"В умовах істотного посилення фундаментального інфляційного тиску це необхідно для повернення інфляції до мети 5% в 2022 році і утримання під контролем інфляційних очікувань", – пояснили в Нацбанку.

Крім того, для боротьби з інфляцією НБУ посилив монетарну політику через ряд додаткових заходів:

зменшені планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку з 20 млн дол. до 5 млн дол.;

продовжено планове згортання антикризових заходів;

вартість кредитів рефінансування встановлюється на рівні "облікова ставка 1 в.п." за умови проведення кількісного тендера і не нижче цього рівня – за умови проведення процентного тендера.

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Раніше експерти відзначали, що підвищення облікової ставки може мотивувати іноземців більше вкладати в українські держоблігації. Це, в свою чергу, допоможе зміцнити курс гривні. Зниження облікової ставки, відповідно, могло привести до ослаблення української валюти.

Національний банк використовує облікову ставку як орієнтир, скільки повинні коштувати гроші. Вартість рефінансування банків теж визначається обліковою ставкою НБУ – при зниженні ставки банкам потрібно витрачати менше грошей на обслуговування рефінансування. Також від облікової ставки залежить прибутковість державних облігацій.

Нагадаємо, інфляція в Україні в червні залишилася на рівні 9,5% в річному вимірі при тому, що НБУ орієнтується на коридор 4-6%.