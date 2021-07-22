Все залежить від НБУ. Долар на міжбанку ввійшов у режим очікування

Сьогодні Національний банк прийме рішення про розмір облікової ставки. Це важливо для іноземців, які інвестують в українські держоблігації

/ Фото: Сьогодні, Pixabay

Долар 22 липня після невеликого зростання за офіційним курсом торгується на міжбанку в районі 27,22 грн. Торги проходять досить мляво, але пропозиція валюти трохи перевищує попит на неї. Ринок чекає рішення Національного банку про облікову ставку. До кінця тижня долар до гривні буде торгуватися в ціновому каналі 27,2-27,4, а євро може вирости до 32,31 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

"Сьогодні відбудеться засідання НБУ, на якому буде прийнято рішення по обліковій ставці. Раніше регулятор зберіг її на рівні в 7,5% річних. Нацбанк не бачить необхідності в посиленні монетарної політики на тлі зростання споживчої інфляції (9,5% в річному численні), бо вважає це явище тимчасовим. З цієї причини прибутковість ОВДП залишилася на минулому рівні, що знизило інтерес до них з боку зарубіжних інвесторів", – зазначив Гойлов.

Курс долара на міжбанку 22 липня

З початку липня нерезиденти продали українських держоблігацій на 3,04 млрд грн. Наразі їхні портфелі в цих паперах досягають 107,45 млрд.

"Поки вони не виходять з цими засобами на міжбанк і гривня залишається стабільною. В іншому випадку євро і долар істотно зміцняться щодо української національної валюти. Нерезидентів стримує ризик отримання збитків через сильну девальвацію гривні, тому сьогоднішнє рішення НБУ щодо облікової ставки визначить тренди на міжбанку до кінця поточного місяця ", – пояснив аналітик.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, чи потрібно зараз купувати або продавати валюту та чи допоможе це зберегти заощадження.

Також в Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень:

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