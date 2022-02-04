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Вигадали нові схеми обману: у що українцю обійшлася втрата телефону з "Дією"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 лютого, 08:22
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Розповідаємо, чи винен додаток державних послуг у витівках банківських шахраїв
Як шахраї беруть кредити на українців
Як шахраї беруть кредити на українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шахраї викрали смартфон українця із завантаженим на нього застосунком державних послуг "Дія" та оформили кредитів на загальну суму близько 40 тисяч гривень.

Про це чоловік написав на власній сторінці у Facebook.

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За його словами, жертвою злочинців став його тесть, а третину з кредитів взяли у ПриватБанку, оскільки на смартфоні був його мобільний застосунок.

Спочатку чоловік звинуватив в усьому "Дію", однак у ході справи стало зрозуміло, що ймовірніше шахраї діяли через схему "Приват24 + сім-карта" (коли шахрай змінює фінансовий номер телефону).

"Наразі більш вірогідно, що шахраї діяли через комбінацію "Приват24 + сім-карта", ніж через "Дію". В той же час, в період перебування телефону у шахраїв, здійснювалися входи в "Дію", що може говорити про те, що вони зламали пароль", – пише чоловік.

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У коментарях чоловікові відповіли представники однієї з мікрофінансових установ і наголосили, що "Дія" не була жодним чином залучена до процесів оформлення кредиту.

Варто нагадати, що Міністерство цифрової трансформації відключило застосунок "Дія" від усіх мікрофінансових організацій.

Тепер цією справою будуть займатися правоохоронні органи, а чоловікові вже вдалося скасувати два з п’яти шахрайських кредитів.

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А якщо ви є користувачем "Дія" і хочете перевірити, чи здійснював хтось підключення до вашого акаунту, дізнатися кількість підписів "Дія.Підпис" та кількість запитів на копії цифрових документів можете перевірити це у налаштуваннях.

Для цього є розділи "Підключені пристрої" та "Дія. Підпис".

"Дія" повідомлятиме про кредитних шахраїв

У січні в державному застосунку "Дія" з’явилась нова функція. Тепер застосунок бачить, якщо якийсь банк чи фінустанова перевіряє вашу кредитну історію і одразу сповістить про це.

Якщо це були не ви, можна оперативно відреагувати і заблокувати операцію, зв’язавшись з установою.

Зазначається, що функцію реалізовано за допомогою Українського бюро кредитних історій, яке зберігає дані про кожного українця.

"Сьогодні" раніше писали, що функцію "Дія. Підпис" оновили і для авторизації достатньо лише кліпнути та розповідали, які документи можна подати за кілька кліків.

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