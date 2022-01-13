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Головой крутить больше не надо. Как поставить обновленную "Дія.Підпис"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 января, 19:58
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Министр цифровой трансформации представил обновленную функцию и записал видео-инструкцию
Как поставить "Дія.Підпис"
Как поставить "Дія.Підпис" / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство цифровой трансформации представило обновленную услугу "Дія.Підпис". Теперь для идентификации личности не нужно крутить головой.

Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров.

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Теперь для того, чтобы подтвердить личность и подписать документ, достаточно просто моргнуть, заверяет Федоров и прикрепляет видео.

Федоров показал обновленный "Дія.Підпис" Видео: Министерство цифровой трансформации

Министр также напомнил, что "Дія.Підпис" можно использовать для подписания любых PDF-документов, например, контракты, заявления на отпуск, договора аренды.

По словам Федорова, "Дія.Підпис" – это самая защищенная цифровая подпись в смартфоне.

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"Дія" запускает новую услугу

На портале государственных услуг "Дія" проходит тестирование функция уведомлений о судебных заседаниях, в которых пользователь является участником.

Эта функция создана для того, чтобы минимизировать неявку в суд из-за того, что человеку просто не дошла повестка.

Теперь электронное уведомление на свой смартфон будут получать все участники процесса – от истцов до представителей сторон, заявил глава Минцифры.

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"Сегодня" также писали, как приложение будет бороться с кредитными мошенниками и рассказывали, какие документы в приложении приравняли к бумажным.

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