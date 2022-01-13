Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Головою крутити більше не треба. Як поставити оновлений "Дія.Підпис"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 19:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністр цифрової трансформації представив оновлену функцію та записав відео-інструкцію
Як поставити "Дія.Підпис"
Як поставити "Дія.Підпис" / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство цифрової трансформації представило оновлену послугу "Дія.Підпис". Тепер для ідентифікації особи не треба крутити головою.

Про це повідомив голова міністерства Михайло Федоров.

Реклама

Тепер для того, щоб підтвердити особу та підписати документ достатньо просто кліпнути запевняє Федоров і прикріплює відео

Федоров показав оновлений "Дія.Підпис" Відео: Міністерство цифровий трансформації

Міністр також нагадав, що "Дія.Підпис" можна використати для підписання будь-яких PDF-документів, наприклад, контракти, заяви на відпустку, договори оренди.

За словами Федорова, "Дія.Підпис" – це найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні.

Реклама

Дія запускає нову послугу

На порталі державних послуг "Дія" проходить тестування функція повідомлень про судові засідання, у яких користувач є учасником.

Ця функція створена для того, щоб мінімізувати неявку до суду через те, що людині просто не дійшла повістка.

Тепер електронне повідомлення на свій смартфон отримуватимуть усі учасники процесу – від позивачів до представників сторін, заявив глава Мінцифри.

Реклама

"Сьогодні" також писали, як додаток буде боротися із кредитними шахраями та розповідали, які документи у додатку прирівняли до паперових.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Торкнулося майже кожного. Що змінилося для українців у січні Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва Головою крутити більше не треба. Як поставити оновлений "Дія.Підпис" Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Фальшиві купюри повсюди! Де вигідно та безпечно міняти долари Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Головне в Україні
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші сьогодні
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.71

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.48

#людина_цього_дня
13 січня. Лев Мацієвич. 145 років тому народився перший український авіатор, а також корабельний інженер, підводник, конструктор, політичний діяч і патріот Лев Мацієвич…
На зустріч із героєм!
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,85
29,85
28,31
19,22
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,79
31,38
30,04
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,36
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти