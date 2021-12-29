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Без бумажной волокиты: еще одни документы в "Дії" приравняли к физическим

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
29 декабря, 19:26
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Отныне никто не будет иметь права требовать бумажный документ
Некоторые цифровые документы украинцев приравняли к бумажным
Некоторые цифровые документы украинцев приравняли к бумажным / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

​Правительство приняло постановление, которым цифровое водительское удостоверение, студенческий билет и техпаспорт в "Дії" приравнял к бумажным.

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале портала "Дія".

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"Украина продолжает задавать тренды диджитализации в мире: с сегодняшнего дня цифровые водительские права, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным аналогам", — пишут в Telegram.

Отныне электронными версиями этих документов могут пользоваться все граждане где угодно, и никто не будет иметь права требовать физический аналог документа.

Заметим, что постановление вступает в силу с момента его публикации.

Новые функции в "Дії"

Создатели "Дії" разработали новые функции, на тестирование которых приглашают украинцев.

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Тестируют PhotoID без гимнастики для шеи, а также опрос.

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно перейти по ссылке https://team.diia.gov.ua. Для регистрации вам нужно будет:

  • выбрать "опрос" или запись на тестирование PhotoID;
  • ввести вашу фамилию и имя, операционную систему смартфона и электронную почту;
  • указать, есть ли у вас ID-карта и загранпаспорт.

Когда бета станет доступной для вас, вам отправят письмо с подробными инструкциями на электронную почту.

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Тестировать можно как одну, так и обе возможности. Заметим, что для тестирования PhotoID у вас должно быть биометрический документ в "Дії" – ID-карта.

Напомним, в "Дії" теперь можно получить денежную компенсацию за "пакунок малюка".

Ранее мы также писали, что Верховная Рада приняла закон о "Дія City", где предусмотрены специальные ставки для ИТ-компаний.

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