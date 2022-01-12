Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Протесты в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Как в "Дії" подать заявку на субсидию: пошаговая инструкция

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 января, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подать заявление можно лишь через ПК-версию сайта
На обработку заявки на субсидию есть 10 дней
На обработку заявки на субсидию есть 10 дней / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы могут подать заявку на оформление жилищной субсидии через портал "Дія". Там необходимо заполнить анкету из 21 вопроса.

"Сегодня" расскажет, как получить услугу в "Дії".

Реклама

Подать заявление можно лишь через ПК-версию сайта, через приложение это невозможно сделать.

Чтобы это сделать, необходимо:

  • авторизоваться на сайте через систему BankID – для этого нужна электронная подпись;
  • в разделе "Пенсии, льготы и пособие" выбрать пункт "Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме";
  • дальше придется заполнить анкету – ответить на 21 вопрос.

После этого заявление направится в орган соцзащиты. На обработку заявки есть 10 дней. Если в заполненной анкете есть ошибки или указано недостаточно данных, то документ может быть возвращен на доработку

Реклама

У украинца будет 30 дней на доработ ку и исправление неточностей. Субсидия выплачивается с месяца подачи заявления до конца отопительного сезона, затем производится автоматический перерасчет.

Как получить субсидию?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

Реклама
  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные сервисы.

Напомним, что "тысяча за вакцинацию", которую получают украинцы в рамках программы "єПідтримка", не влияет на назначение жилищной субсидии.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Ньюсмейкер
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.51

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

31.17

#человек_сего_дня
11 января. Петр Могила. 375 лет назад, 11 января 1647 года, ушел из жизни выдающийся украинский церковный и культурный деятель. Но перед этим он успел многое повидать и сделать…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,85
29,85
28,25
19,25
31,79
31,29
30,04
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять