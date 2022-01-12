Как в "Дії" подать заявку на субсидию: пошаговая инструкция

Подать заявление можно лишь через ПК-версию сайта

На обработку заявки на субсидию есть 10 дней / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы могут подать заявку на оформление жилищной субсидии через портал "Дія". Там необходимо заполнить анкету из 21 вопроса.

"Сегодня" расскажет, как получить услугу в "Дії".

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Подать заявление можно лишь через ПК-версию сайта, через приложение это невозможно сделать.

Чтобы это сделать, необходимо:

авторизоваться на сайте через систему BankID – для этого нужна электронная подпись;

в разделе "Пенсии, льготы и пособие" выбрать пункт "Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме";

дальше придется заполнить анкету – ответить на 21 вопрос.

После этого заявление направится в орган соцзащиты. На обработку заявки есть 10 дней. Если в заполненной анкете есть ошибки или указано недостаточно данных, то документ может быть возвращен на доработку

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У украинца будет 30 дней на доработ ку и исправление неточностей. Субсидия выплачивается с месяца подачи заявления до конца отопительного сезона, затем производится автоматический перерасчет.

Как получить субсидию?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

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заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные сервисы.

Напомним, что "тысяча за вакцинацию", которую получают украинцы в рамках программы "єПідтримка", не влияет на назначение жилищной субсидии.