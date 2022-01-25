"Дія" предложила украинцам самим протестировать новую услугу – как это сделать

Онлайн-портал государственных услуг "Дія" тестирует новую услугу в масштабах всей страны – декларирование места жительства.
Об этом пресс-служба приложения сообщила на своем Telegram-канале.
Для этого компания ищет бета-тестировщиков и предлагает приобщиться всем желающим. Раньше услуга была доступна только в семи крупных городах, а теперь распространяется дальше.
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Что нужно для участия в бета-тестировании?
В сообщении отмечается, что для этого необходимо выполнить несколько шагов и подходить под определенные параметры, в частности, быть не моложе 14 лет, а также:
- иметь налоговый номер и один из е-паспортов в приложении (ваш и владельцев жилья)
- "Дія. Підпис" должен быть как у вас, так и у владельцев жилья
- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости
Проверить всю эту информацию о себе и совладельцах можно здесь.
Как стать участником бета-тестирования?
Для того чтобы стать участником необходимо заполнить анкету по ссылке и ждать.
Через некоторое время вы получите письмо со всеми инструкциями. Однако заметьте, что в тестировании не могут участвовать жители Днепра, Тернополя, Черновцов, Николаева, Херсона и Запорожья.
"Дія" запускает новую услугу
В январе "Дія" запустила новую услугу для украинцев – теперь им будут поступать уведомление о судебных заседаниях, в которых они являются участниками.
Это касается всех участников процесса, однако функция доступна в формате бета-тестирования.
Решение о ее введении было принято из-за того, что очень много судебных заседаний срывались из-за того, что некоторые люди нечаянно пропускают судебные заседания, поскольку к ним просто не дошло сообщение-повестка.
"Сегодня" также писали, что общую услугу с "Дією" запустил Monobank и рассказывали, какие цифровые документы уже приравняли к бумажным.