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"Дія" предложила украинцам самим протестировать новую услугу – как это сделать

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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25 января, 14:06
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Рассказываем, как подать заявку и стать участником бета-тестирования новой функции "Дії"
Как принять участие в бета - тестировании
Как принять участие в бета - тестировании / Фото: Коллаж: Сегодня

Онлайн-портал государственных услуг "Дія" тестирует новую услугу в масштабах всей страны – декларирование места жительства.

Об этом пресс-служба приложения сообщила на своем Telegram-канале.

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Для этого компания ищет бета-тестировщиков и предлагает приобщиться всем желающим. Раньше услуга была доступна только в семи крупных городах, а теперь распространяется дальше.

Что нужно для участия в бета-тестировании?

В сообщении отмечается, что для этого необходимо выполнить несколько шагов и подходить под определенные параметры, в частности, быть не моложе 14 лет, а также:

  • иметь налоговый номер и один из е-паспортов в приложении (ваш и владельцев жилья)
  • "Дія. Підпис" должен быть как у вас, так и у владельцев жилья
  • право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости

Проверить всю эту информацию о себе и совладельцах можно здесь.

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Как стать участником бета-тестирования?

Для того чтобы стать участником необходимо заполнить анкету по ссылке и ждать.

Через некоторое время вы получите письмо со всеми инструкциями. Однако заметьте, что в тестировании не могут участвовать жители Днепра, Тернополя, Черновцов, Николаева, Херсона и Запорожья.

"Дія" запускает новую услугу

В январе "Дія" запустила новую услугу для украинцев – теперь им будут поступать уведомление о судебных заседаниях, в которых они являются участниками.

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Это касается всех участников процесса, однако функция доступна в формате бета-тестирования.

Решение о ее введении было принято из-за того, что очень много судебных заседаний срывались из-за того, что некоторые люди нечаянно пропускают судебные заседания, поскольку к ним просто не дошло сообщение-повестка.

"Сегодня" также писали, что общую услугу с "Дією" запустил Monobank и рассказывали, какие цифровые документы уже приравняли к бумажным.

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