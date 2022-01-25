"Дія" запропонувала українцям самим протестувати нову послугу – як це зробити

Онлайн-портал державних послуг "Дія" тестує нову послугу в масштабах всієї країни - декларування місця проживання.
Про це прес-служба застосунку повідомила на своєму Telegram-каналі.
Для цього компанія шукає бета-тестувальників та пропонує долучитися усім охочим. Раніше послуга була доступна лише у семи великих містах, а тепер поширюється далі.
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Що потрібно для участі у бета-тестуванні?
У повідомленні зазначається, що для цього необхідно виконати декілька кроків та підходити під певні параметри, зокрема – бути не молодше 14 років, а також:
- мати податковий номер та один з е-паспортів у застосунку (ваш та власників житла)
- "Дія.Підпис" має бути як у вас, так і у власників житла
- право власності на житло має бути внесене до Реєстру нерухомості
Перевірити усю цю інформацію про себе та співвласників можна тут.
Як стати учасником бета-тестування?
Для того, щоб стати учасником необхідно заповнити анкету за посиланням та чекати.
Через певний час ви отримаєте на пошту лист з усіма інструкціями. Однак зауважте, що у тестуванні не можуть брати участь жителі Дніпра, Тернополя, Чернівців, Миколаєва, Херсона та Запоріжжя.
Дія запускає нову послугу?
У січні "Дія" запустила нову послугу для українців – тепер їм надходитимуть сповіщення про судові засідання, у яких вони є учасниками.
Це стосується усіх учасників процесу, однак поки функція доступна у форматі бета-тестування.
Рішення про її запровадження ухвалили через те, що дуже багато судових засідань зривались через те, що деякі люди ненавмисне пропускають судові засідання, оскільки до них просто не дійшло повідомлення-повістка.
"Сьогодні" також писали, що спільну послугу з "Дією" запустив Monobank та розповідали, які цифрові документи вже прирівняли до паперових.