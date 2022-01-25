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"Дія" запропонувала українцям самим протестувати нову послугу – як це зробити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 січня, 14:06
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Розповідаємо, як подати заявку та стати учасником бета-тестування нової функції "Дії"
Як взяти участь у бета-тестуванні
Як взяти участь у бета-тестуванні / Фото: Колаж: Сьогодні

Онлайн-портал державних послуг "Дія" тестує нову послугу в масштабах всієї країни - декларування місця проживання.

Про це прес-служба застосунку повідомила на своєму Telegram-каналі.

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Для цього компанія шукає бета-тестувальників та пропонує долучитися усім охочим. Раніше послуга була доступна лише у семи великих містах, а тепер поширюється далі.

Що потрібно для участі у бета-тестуванні?

У повідомленні зазначається, що для цього необхідно виконати декілька кроків та підходити під певні параметри, зокрема – бути не молодше 14 років, а також:

  • мати податковий номер та один з е-паспортів у застосунку (ваш та власників житла)
  • "Дія.Підпис" має бути як у вас, так і у власників житла
  • право власності на житло має бути внесене до Реєстру нерухомості

Перевірити усю цю інформацію про себе та співвласників можна тут.

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Як стати учасником бета-тестування?

Для того, щоб стати учасником необхідно заповнити анкету за посиланням та чекати.

Через певний час ви отримаєте на пошту лист з усіма інструкціями. Однак зауважте, що у тестуванні не можуть брати участь жителі Дніпра, Тернополя, Чернівців, Миколаєва, Херсона та Запоріжжя.

Дія запускає нову послугу?

У січні "Дія" запустила нову послугу для українців – тепер їм надходитимуть сповіщення про судові засідання, у яких вони є учасниками.

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Це стосується усіх учасників процесу, однак поки функція доступна у форматі бета-тестування.

Рішення про її запровадження ухвалили через те, що дуже багато судових засідань зривались через те, що деякі люди ненавмисне пропускають судові засідання, оскільки до них просто не дійшло повідомлення-повістка.

"Сьогодні" також писали, що спільну послугу з "Дією" запустив Monobank та розповідали, які цифрові документи вже прирівняли до паперових.

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