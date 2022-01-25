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Monobank с "Дією" запускают новую услугу: кто сможет ею воспользоваться

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 января, 10:39
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"Дія.Підпис" теперь интегрирована в Monobank
"Дія.Підпис" теперь интегрирована в Monobank / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для своих клиентов Monobank интегрировал обновленную услугу "Дія.Підпис". Выбрав любой документ в формате PDF, вы легко сможете поставить на него цифровую подпись.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

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Он презентовал видео, на котором виден четкий алгоритм действий:

  • выбираете документ формата PDF;
  • нажимаете "Поделиться";
  • выбираете иконку Monobank;
  • нажимаете "Подписать в "Дії";
  • открываете "Дію" и подписываете документ.

Далее можете отправлять его уже с наложенным ЭЦП.

Пока услуга доступна владельцам смартфонов с мобильной операционной системой iOS. Совсем скоро это будет доступно и на Android.

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Необычные банкоматы Monobank

"Котоматы" — так называет первые банкоматы Monobank Олег Гороховский, и отмечает, что стилизованные они будут именно под котиков – символ мобильного банка.

По его словам, у каждого "котомата" будет свое прозвище, сейчас их уже три – Рыжик, Добби и Царапка.

Клиентам банка Гороховский предложил написать ему в Instagram свои примеры кошачьих имен и выиграть лучшие призы от банка.

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Напомним, соучредитель Monobank Олег Гороховский пожаловался на мошеннические схемы, из-за которых люди влетели на немалые суммы Он даже объявил награду за информацию, которая поможет задержать воров.

Раньше мы писали, как в Monobank посмеялись над клиенткой, которая не могла зайти в метро. От нее требовали квитанцию об оплате.

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