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У Monobank появятся необычные банкоматы – Гороховский показал первые фото

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 января, 09:55
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Показываем, какую изюминку своим новым банкоматам и терминалам решил добавить сооснователь Monobank Олег Гороховский
У каждого банкомата будет своя "кличка"
У каждого банкомата будет своя "кличка" / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже совсем скоро в Украине появятся первые банкоматы Monobank, они будут стилизованы под символ мобильного банка – котиков.

Об этом в своем Telegram-канале написал сооснователь банка Олег Гороховский и назвал их "котоматами".

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"Мы бы были не мы если бы сделали обычную, скучную железяку и мы попросили агентство Banda помочь нам в этом проекте. Вы только посмотрите на этих милашей!" – написал Гороховский и прикрепил фото.

По его словам, у каждого "котомата" будет своя кличка, сейчас их уже три – Рыжик, Добби и Царапка.

Клиентам банка Гороховский предложил написать ему в Instagram свои примеры кошачьих имен и выиграть за лучшие призы от банка.

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Monobank готов платить украинцам полмиллиона грн

Соучредитель Monobank Олег Гороховский пожаловался на мошеннические схемы, из-за которых люди "влетели" на немалые суммы. Он даже объявил награду за информацию, которая поможет задержать воров.

По его словам, вся лента в Facebook просто перенасыщена рекламой мошенников, которые наживаются на популярности Monobank.

От деятельности аферистов пострадали уже 9 человек. Сумма ущерба составила больше 53 тысяч гривен. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом, а Олег Гороховский объявил награду в полмиллиона гривен за информацию, которая поможет обнаружить и задержать преступников.

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Также недавно мы писали о том, что в Monobank предупредили о случаях мошенничества, что связано с созданием различных платформ якобы от банка.

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