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Полмиллиона гривен за информацию: Monobank платит за помощь в поимке преступников

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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18 января, 09:39
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При содействии в поимке воров соучредитель банка Олег Гороховский выплатит 500 тысяч гривен
Мошенники пользуются популярностью Monobank
Мошенники пользуются популярностью Monobank / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Соучредитель Monobank Олег Гороховский жалуется на мошеннические схемы, из-за которых люди "влетели" на немалые суммы Он даже объявил награду за информацию, которая поможет задержать воров.

Об этом Олег Гороховский написал в Facebook.

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Он примечает, что вся лента в Facebook просто перенасыщена рекламой мошенников, которые наживаются на популярности Monobank. По его словам, люди постоянно пишут ему в личные сообщения с вопросом: причастен ли в вообще к этому банк.

"Вся лента Facebook в рекламе этого лохотрона. Вся личка завалена сообщениями от клиентов с вопросами имеем ли мы к этому отношение" , – пишет Гороховский.

От деятельности аферистов (рекламу которых вы можете увидеть ниже) пострадали уже 9 человек. Сумма ущерба составляет больше 53 тысяч гривен. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом, а Олег Гороховский даже объявил награду в полмиллиона гривен за информацию, которая поможет поймать и задержать преступников.

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"Мы обратились в правоохранительные органы и сами активно занимаемся этими обормотами. Также обьявляю вознаграждение 500000 гривен за информацию, которая приведет к поимке и задержанию преступников", — написал он в Facebook.

Вот ниже пример подобных рекламных объявлений, которые часто встречаются в соцсети. Советуем не обращать внимания на подобное, чтобы не попасть на крючок мошенников и не потерять свои деньги. Помните: правдивая информация размещается на официальных страницах или каналах.

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

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/ Фото: скриншот

Нажиться на Monobank

В Monobank предупредили о случаях мошенничества, что связано с созданием различных платформ якобы от банка.

Олег Гороховский рассказывает, что самые распространенные схемы:

  • monopizza;
  • monotaxi;
  • казино из Monobank для прибыльной игры.

Еще одними способами нажиться на украинцах является мороженое "Моно" и ресторан, который вообще находится в Тайланде и ничего общего с Monobank, кроме частицы "моно", не имеет.

Напомним, что мошенники вспомнили старую схему и используют ее на новый лад. Они называют себя таксистами и пытаются "развести" людей на деньги.

Ранее мы также писали, что в Волынской области мошенники обманули женщину и украли с карты 70 тысяч гривен. Пострадавшая пыталась купить сервиз в интернете и ввела данные своей карты.

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