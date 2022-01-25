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Monobank з "Дією" запускають нову послугу: хто зможе нею скористатися

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 січня, 10:39
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"Дія.Підпис" тепер інтегрована в Monobank
"Дія.Підпис" тепер інтегрована в Monobank / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для своїх клієнтів Monobank інтегрував оновлену послугу "Дія.Підпис". Вибравши будь-який документ у форматі PDF, ви легко зможете накласти на нього цифровий підпис.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

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Він презентував відео, на якому видно чіткий алгоритм дій:

  • Вибираєте документ формату PDF;
  • натискаєте "Поділитися";
  • вибираєте іконку Monobank;
  • натискаєте "Підписати в "Дії";
  • відкриваєте "Дію" та підписуєте документ.

Далі можете відправляти його вже з накладеним ЕЦП.

Поки послуга доступна для власників смартфонів з мобільною операційною системою iOS. Зовсім скоро це буде доступно і на Android.

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Незвичні банкомати Monobank

"Котомати" — так називає перші банкомати Monobank Олег Гороховський, і зауважує, що стилізовані вони будуть саме під котиків — символ мобільного банку.

За його словами, у кожного "котомата" буде своє прізвисько, зараз їх уже три – Рижик, Доббі та Царапка.

Клієнтам банку Гороховський запропонував написати йому в Instagram свої приклади котячих імен та виграти найкращі призи від банку.

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Нагадаємо, співзасновник Monobank Олег Гороховський поскаржився на шахрайські схеми, через які люди влетіли на чималі суми. Він навіть оголосив нагороду за інформацію, що допоможе затримати крадіїв.

Раніше ми писали, як у Monobank поглузували з клієнтки, яка не могла зайти в метро. Від неї вимагали квитанцію про оплату.

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