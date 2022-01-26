Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🗣 Нормандский формат в Париже 💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

"Дія" запустила новую услугу – какие документы можно подать за несколько кликов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 15:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как правильно оформить документы и кто может это сделать
Документы в Налоговую отправятся автоматически
Документы в Налоговую отправятся автоматически / Фото: Коллаж: Сегодня

В приложении "Дія" запущена новая функция. Теперь там можно подать годовую налоговую декларацию Физического лица предпринимателя (ФЛП).

О том, как это сделать рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке для "НВ".

Реклама

Кто может подать декларацию через "Дію"

Такую возможность, по словам Федорова, имеют ФЛП 1-3 группы и сделать это можно в несколько кликов.

"В целом, годовая декларация занимает три страницы, в которой нужно правильно заполнить необходимые поля. Но мы сделали так, чтобы можно было ввести только сумму дохода, а вся остальная информация в декларации заполняется автоматически", – уверяет министр.

Как это работает

Для того, чтобы подать годовую декларацию, нужно выбрать в мобильном приложении рубрику Услуги и перейти в раздел Налоги ФЛП.

Реклама

Далее выберите пункт Декларации и введите:

  • сумму дохода за год и контактные данные для 1 и 2 группы ФЛП;
  • сумму дохода за 4 квартал для 3 группы ФЛП.

Приложение подтянет другие данные автоматически для любой группы ФЛП, а затем просто необходимо просто подписать декларацию с помощью "Дія. Підпис".

После этого декларация автоматически поступает в Налоговую службу, а Федоров подчеркнул, что все данные и суммы могут редактироваться.

Реклама

Это означает, что вы можете исправить все данные. Для этого под кнопкой "Подписать и отправить" выберите загрузку PDF-файла и проверьте заполненные поля.

Новая услуга в "Дії"

С 13 января в Украине, в формате бета тестирования, начала действовать новая функция портала государственных услуг "Дія".

Теперь украинцам начнут поступать уведомления о судебных заседаниях, в которых пользователь является участником.

Это нововведение было создано для того, чтобы минимизировать количество пропусков судебных заседаний по незнанию. Некоторые люди случайно пропускают судебные заседания, поскольку до них просто не дошло сообщение-повестка.

"Сегодня" также писали, как "Дія" будет защищать украинцев от мошенников и рассказывали, где можно использовать цифровой паспорт.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Пора срочно скупать доллары? К чему готовиться украинцам в ближайшее время Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева "Дія" запустила новую услугу – какие документы можно подать за несколько кликов София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Бумажный оставьте дома! Где украинцы могут использовать паспорт в "Дії" Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.67

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.3

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Вакцин-акция
Тысяча Зеленского прилетела?
Куда потратить – инструкция
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
32,21
31,22
30,00
19,10
34,09
33,79
33,68
19,48
36,45
32,93
32,40
19,08
36,49
33,42
32,92
18,74
37,09
33,40
31,79
19,01
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять