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Бумажный оставьте дома! Где украинцы могут использовать паспорт в "Дії"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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26 января, 13:38
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Намочить под дождем, потерять или забыть дома этого паспорт невозможно
Цифровой паспорт приравняли к бумажному
Цифровой паспорт приравняли к бумажному / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина – первая страна в мире, приравнявшая цифровой паспорт к бумажному. По словам его создателей, электронный паспорт гораздо безопаснее.

Об этом информируют в Telegram-канале сервиса государственных услуг "Дія".

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С паспортом в "Дії" можно:

  • получить посылку на почте;
  • купить билет на поезд и сесть в поезд с е-паспортом;
  • подтвердить свой возраст в любом магазине;
  • вернуть товар в некоторых магазинах;
  • получить банковские услуги;
  • поделиться цифровыми копиями документов в ЦНАПе, банке или гостинице и т.д.

Если у вас есть паспорт в "Дії", то о копиях первой, второй страниц и прописки бумажного паспорта вы можете забыть. Ведь просто нажав на паспорт в приложении, вы видите QR или штрихкод, который вы можете предоставить работнику того или иного учреждения. Он в свою очередь считывает его с помощью соответствующих устройств.

А вам поступит уведомление о подтверждении передачи данных.

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Представители сервиса государственных услуг отмечают, что цифровой паспорт более безопасен, чем бумажный. Ведь чаще всего мошенники используют копию бумажного паспорта для своих махинаций.

Тестирование новой услуги в "Дії"

Онлайн-портал государственных услуг "Дія" тестирует новую услугу в масштабах всей страны — декларирование места жительства.

Для того чтобы стать участником, необходимо заполнить анкету по ссылке и ждать.

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Через некоторое время вы получите письмо со всеми инструкциями. Однако заметьте, что в тестировании не могут участвовать жители Днепра, Тернополя, Черновцов, Николаева, Херсона и Запорожья.

В сообщении отмечается, что для этого необходимо выполнить несколько шагов и подходить под определенные параметры, в частности, быть не моложе 14 лет, а также:

  • иметь налоговый номер и один из е-паспортов в приложении (ваш и владельцев жилья)
  • "Дія. Підпис" должен быть как у вас, так и у владельцев жилья
  • право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости

Проверить всю эту информацию о себе и совладельцах можно здесь.

Напомним, в январе 2022 года "Дія" запустила три новых полезных услуги, одну из которых можно смело назвать "ловушкой для мошенников".

Раньше мы рассказывали об украинке, на которую мошенники набрали кредитов, а узнала она об этом благодаря "Дії".

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