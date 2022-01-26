Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Дія" запустила нову послугу – які документи можна подати за кілька кліків

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 15:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як правильно оформити документи та хто може це зробити
Документи до Податкової відправляться автоматично
Документи до Податкової відправляться автоматично / Фото: Колаж: Сьогодні

У застосунку "Дія" запущено нову функцію. Тепер там можна подати річну податкову декларацію Фізичної особи підприємця (ФОП).

Про те, як це зробити розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у колонці для "НВ".

Реклама

Хто може подати декларацію через "Дію"

Таку можливість, за словами Федорова, мають ФОПи 1−3 групи і зробити це можна за кілька кліків.

"Загалом річна декларація займає три сторінки, у якій треба правильно заповнити необхідні поля. Але ми зробили так, щоб можна було ввести лише суму доходу, а вся інша інформація в декларації заповнюється автоматично", – запевняє міністр.

Як це працює

Для того, що подати річну декларацію, потрібно обрати у мобільному застосунку рубрику Послуги та перейти у розділ Податки ФОП.

Реклама

Далі оберіть пункт Декларації та введіть:

  • суму доходу за рік та контактні дані для 1 та 2 групи ФОПів;
  • суму доходу за 4 квартал для 3 групи ФОПів.

Додаток підтягне інші дані автоматично для будь-якої групи ФОПів, а далі просто необхідно просто підписати декларацію за допомогою "Дія. Підпис".

Після цього декларація автоматично надходить до Податкової служби, а Федоров наголосив, усі дані та суми можуть редагуватися.

Реклама

Це означає, що ви можете виправити усі дані. Для цього під кнопкою "Підписати та надіслати" оберіть завантаження PDF-файлу і перевірте заповнені поля.

Нова послуга у "Дії"

З 13 січня в Україні, у форматі-бета тестування, почала діяти нова функція порталу державних послуг "Дія".

Тепер українцям почнуть надходити сповіщення про судові засідання у яких користувач є учасником.

Це нововведення запровадили для того, щоб мінімізувати кількість пропусків судових засідань через незнання. Деякі люди випадково пропускають судові засідання, оскільки до них просто не дійшло повідомлення-повістка.

"Сьогодні" також писали, як "Дія" захищатиме українців від шахраїв та розповідали, де можна використати цифровий паспорт.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Час терміново скуповувати долари? До чого готуватися українцям найближчим часом Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва "Дія" запустила нову послугу – які документи можна подати за кілька кліків Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Паперовий залиште вдома! Де українці можуть використовувати паспорт в "Дії" Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.67

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.3

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
32,21
31,22
30,00
19,10
34,09
33,79
33,68
19,48
36,45
32,93
32,40
19,08
36,49
33,42
32,92
18,74
37,09
33,40
31,79
19,01
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти