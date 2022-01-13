Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Дія" запускає нову послугу – які повідомлення почнуть надходити українцям

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 13:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Послуга поки що працює в режимі бета-тестування, проте незабаром стане доступна всім
Українців викликатимуть до суду через “Дію”
Українців викликатимуть до суду через “Дію” / Фото: Колаж: Сьогодні

На онлайн-порталі державних послуг "Дія" запускається функція сповіщень про судові засідання, у яких користувач є учасником.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю "Обозреватель".

Реклама

За його словами, функція поки що запущена у форматі бета-тесту, однак вже виявилась дуже корисною і має шалену популярність.

Лише за два дні було надіслано 333 тисячі сповіщень різним учасникам судових процесів.

Як це працює і навіщо?

Міністр розповів, що в Україні щороку розглядається 1.2 млн різних проваджень і клопотань та 800 тисяч адміністративних проваджень.

Реклама

Через це, судова система перевантажена і деякі люди ненавмисне пропускають судові засідання, оскільки до них просто не дійшло повідомлення-повістка.

"Воно може або загубитися, або потрапити на іншу адресу. Тепер це зміниться. У форматі бета-тесту ми запустили сповіщення про судові засідання в Дії. Їх будуть отримувати усі учасники процесу – від позивачів до представників сторін", – зазначив Федоров.

Голова Мінцифри розповів, що для цього необхідно буде налаштувати опцію у застосунку після повноцінного запуску послуги.

Реклама

"Дія" проти кредитних шахраїв

На початку січня 2022 у застосунку "Дія" запрацювала нова цікава послуга – повідомлення про перевірку кредитної історії та нові кредити.

Функція спрямована на те, щоб протидіяти шахраям, які беруть позики на чуже ім’я та розроблена спільно з Українським бюро кредитних історій.

Працює послуга дуже просто і встановлена у застосунку за замовчуванням. Якщо ви або хтось інший на ваше ім’я намагається взяти кредит - на смартфон прийде сповіщення. Також користувач буде повідомлений, якщо якась фінустанова перевіряє його кредитну історію.

Якщо ви впевнені, що зараз не займаєтесь оформленням кредиту, то можете одразу зреагувати і зв’язатись з необхідною установою.

Раніше ми писали, які документи в застосунку вже прирівняли до паперових та розповідали, як подати через "Дію" документи на субсидію.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Торкнулося майже кожного. Що змінилося для українців у січні Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва "Дія" запускає нову послугу – які повідомлення почнуть надходити українцям Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Вище неба на "Порше": електрокар встановив новий світовий рекорд Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Головне в Україні
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші сьогодні
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.71

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.48

#людина_цього_дня
13 січня. Лев Мацієвич. 145 років тому, 13 січня 1877 року, народився перший український авіатор, а також корабельний інженер, підводник, конструктор, політичний діяч і патріот Лев Мацієвич…
На зустріч із героєм!
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,85
29,85
28,22
19,17
31,79
31,38
30,04
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти