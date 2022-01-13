"Дія" запускає нову послугу – які повідомлення почнуть надходити українцям

Послуга поки що працює в режимі бета-тестування, проте незабаром стане доступна всім

Українців викликатимуть до суду через “Дію” / Фото: Колаж: Сьогодні

На онлайн-порталі державних послуг "Дія" запускається функція сповіщень про судові засідання, у яких користувач є учасником.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю "Обозреватель".

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За його словами, функція поки що запущена у форматі бета-тесту, однак вже виявилась дуже корисною і має шалену популярність.

Лише за два дні було надіслано 333 тисячі сповіщень різним учасникам судових процесів.

Як це працює і навіщо?

Міністр розповів, що в Україні щороку розглядається 1.2 млн різних проваджень і клопотань та 800 тисяч адміністративних проваджень.

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Через це, судова система перевантажена і деякі люди ненавмисне пропускають судові засідання, оскільки до них просто не дійшло повідомлення-повістка.

"Воно може або загубитися, або потрапити на іншу адресу. Тепер це зміниться. У форматі бета-тесту ми запустили сповіщення про судові засідання в Дії. Їх будуть отримувати усі учасники процесу – від позивачів до представників сторін", – зазначив Федоров.

Голова Мінцифри розповів, що для цього необхідно буде налаштувати опцію у застосунку після повноцінного запуску послуги.

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"Дія" проти кредитних шахраїв

На початку січня 2022 у застосунку "Дія" запрацювала нова цікава послуга – повідомлення про перевірку кредитної історії та нові кредити.

Функція спрямована на те, щоб протидіяти шахраям, які беруть позики на чуже ім’я та розроблена спільно з Українським бюро кредитних історій.

Працює послуга дуже просто і встановлена у застосунку за замовчуванням. Якщо ви або хтось інший на ваше ім’я намагається взяти кредит - на смартфон прийде сповіщення. Також користувач буде повідомлений, якщо якась фінустанова перевіряє його кредитну історію.

Якщо ви впевнені, що зараз не займаєтесь оформленням кредиту, то можете одразу зреагувати і зв’язатись з необхідною установою.

Раніше ми писали, які документи в застосунку вже прирівняли до паперових та розповідали, як подати через "Дію" документи на субсидію.