Підвищення граничних цін на бензин і земельні онлайн-аукціони – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні Кабмін підвищив граничну ціну на бензин, а в країні частково вступив в силу закон про земельні торги. Крім того, в Monobank заявили про випуск платіжної картки в біткоїнах і торгівлю акціями.

Газопровід в обхід України

Сербія і Угорщина завершили будівництво газопроводу-перемички, завдяки чому Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України через "Турецький потік" і "Балканський потік". Будівництвом займалися сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ. Поставки газу по новому маршруту повинні початися з 1 жовтня.

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"Балканський потік" по суті є продовженням "Турецького потоку".

В Україні підняли граничні ціни на бензин

Кабінет міністрів в черговий раз підвищив граничну ціну на бензин. За розрахунками "Нафтогазу" і Мінекономіки, з 3 липня з урахуванням націнки вартість літра бензину не повинна перевищувати 31,64 грн (+80 коп. До попередньої ціни), а дизельного палива – 29,55 грн (+32 коп.). Ці граничні ціни будуть діяти 10 днів, до 13 липня.

Бензин знову подорожчає / Фото: AFP, Сьогодні

Земельні онлайн-аукціони

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Купівля державних земельних ділянок в Україні стане можливою тільки в електронному форматі за допомогою спеціальної онлайн-системи – це передбачає закон про земельні торги, який вже частково вступив в силу.

Зараз Кабінет міністрів розробляє необхідні для цього процедури та упорядковує документи. Повністю електронні торги землею повинні запустити у вересні.

В Україні запускають ринок землі / Фото: Pixabay

Monobank випустить платіжну карту в біткоїнах

Співзасновник Monobank Олег Гороховський анонсував інтеграцію мобільного банку з криптобіржею ринком з торгівлі цінними паперами.

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А на осінь компанія запланувала глибоку інтеграцію з провідним американським майданчиком з торгівлі цінними паперами. Зараз фахівці займаються активною розробкою можливості.

Monobank випустить платіжну карту в біткоїнах / Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Коливання курсу долара

На цьому тижні курс долара лихоманило, а за кожним коливанням на валютному ринку то бензин дорожчає, то хліб. Як реагувати в цей момент – новини "Сьогодні" порадилися з фінансовим аналітиком Еріком Найманом.

Він вважає, що валютні гойдалки знову чекають українців. Але, спочатку у нас все було добре, літо, як зазвичай, гривні завжди добре, все розквітає, урожай – чим більше урожай, тим міцніше гривня. Але, з іншого боку, дуже чутлива гривня до всяких зовнішніх турбулентностям. Україна – давно відкрита економіка.

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