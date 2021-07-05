Угорщина почне отримувати газ в обхід України – будівництво газопроводу завершилося

Роботи велися в співробітництві з Сербією. Газ надходить через Болгарію, яка вже майже повністю перейшла на блакитне паливо з "Турецького потоку"

"Турецький потік" дотягли до Угорщини / Фото: gazprom.ru

Сербія та Угорщина завершили будівництво газопроводу-перемички, завдяки чому Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України через "Турецький потік" і "Балканський потік". Будівництвом займалися сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ. Поставки газу по новому маршруту мають початися з 1 жовтня.

"Балканський потік" по суті є продовженням "Турецького потоку". У 2020 році Болгарія вже отримувала майже весь газ саме по новому маршруту через "Турецький потік", а не через Україну. Також до Болгарії приєдналися Греція та Північна Македонія. Тепер планується, що газ "Турецького потоку" через Сербію повинен дійти до Угорщини та Австрії.

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Зараз реалізується перший етап створення перемички між Сербією і Угорщиною потужністю 6 млрд куб. м в рік. Він передбачає будівництво 15 км лінійної частини. Розширення перемички до потужності 8,5 млрд куб. м в рік відкладено з жовтня 2022 року на жовтень 2023 року, оскільки в Угорщині побоювалися санкцій США.

Нагадаємо, "Турецький потік" – це проєкт газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами на заході. Перша нитка газопроводу призначена для турецького ринку, друга – для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки – 15,75 млрд кубометрів газу в рік.

У листопаді 2018 року "Газпром" завершив будівництво морської ділянки "Турецького потоку". Загальний бюджет будівництва газопроводу російська корпорація оцінює в 7 млрд євро, але, на думку фахівців, "Турецький потік" буде коштувати Кремлю не менше 11,5 млрд євро.