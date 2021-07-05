Державні поля в Україні почнуть продавати в онлайні

Земельні торги підуть в онлайн / Фото: Сьогодні, Pixabay
Купівля державних земельних ділянок в Україні стане можливою тільки в електронному форматі за допомогою спеціальної онлайн-системи. Це передбачає закон про земельні торги, який вже частково набув чинності
Наразі Кабінет міністрів розробляє необхідні для цього процедури та упорядковує документи. Повністю електронні торги землею мають запустити у вересні.
Головне в законі про земельні торги:
- Державна земля сільгосппризначення може продаватися тільки в онлайні.
- Дані про аукціон одразу публікуватимуться в інтернеті.
- Інформація про учасників буде засекречена до закінчення торгів.
- Учасники торгів зможуть подавати документи і реєструватися в системі з будь-якої точки.
- Гарантійний внесок – мінімум 30% від стартової ціни.
- Щоб аукціон відбувся, потрібно не менше двох покупців.
- Торги проходитимуть на підвищення ціни, в три раунди.
- Мінімальний крок підвищення – не менше 1% від стартової ціни.
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За підсумками електронних аукціонів з переможцем торгів, який запропонував найвищу ціну, укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, права на забудову (суперфіцій) або довгострокової оренди (емфітевзису) земельної ділянки.
Раніше міністр агрополітики Роман Лещенко заявляв, що в Україні на балансі держави залишилося всього 750 тисяч гектарів землі з колишніх 10 мільйонів гектарів, і в Мінагрополітики мають намір відновити щодо них всі знищені документи.
Нагадаємо, 1 липня в Україні відкрився ринок землі для фізичних осіб. Покупці ділянок повинні бути громадянами України і можуть придбати тільки до 100 гектарів. Для юридичних осіб ринок землі відкриється з 2024 року.
До 1 липня в країні діяв багаторічний мораторій на продаж ділянок сільськогосподарського призначення. Вперше мораторій на продаж сільгоспземлі було прийнято 18 січня 2001 року, коли Рада проголосувала за закон № 2242-III, і продовжувався він в цілому десять разів. Принципове рішення про зняття заборони на продаж сільгоспземлі з липня 2021 року прийняли навесні 2020-го.
За розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.
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