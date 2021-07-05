Коливання курсу долара – чи потрібно купляти валюту та на чому можна заробити

Валютному ринку неспокійно / Фото: Сьогодні

Цього тижня курс долара лихоманило, а за кожним коливанням на валютному ринку то бензин дорожчає, то хліб. Як реагувати зараз – новини "Сьогодні" порадилися з фінансовим аналітиком Еріком Найманом.

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- Як ви думаєте, гойдалки знову на нас чекають у найближчі кілька тижнів?

- Як завжди до кінця року. Спочатку у нас все було добре, літо, як зазвичай, гривні завжди добре, все розквітає, урожай – чим більше урожай, тим міцніше гривня. Але, з іншого боку, дуже чутлива гривня до всяких зовнішніх турбулентностей. Україна – давно відкрита економіка. Наприклад, локдаун, коли він прийшов, який вплив надав локдаун, взагалі начебто все страшно, а виявилося навпаки – для гривні це добре. Тому що українці не поїхали закордон і не витратили там мільярди доларів, все витратили тут, розцвів всередині український туризм, в результаті гривня стала міцніше.

От зараз теж у нас черговий вже не локдаун, але все одно жорсткувато, тому поки, до кінця літа, гривня буде бовтатися. Може навіть 26.50 ми побачимо. Може бути. Але, це буде хороший привід купити долари.

- Ваша порада, якщо зараз є вільна гривня, купити долари?

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- Взагалі універсального рецепту не буває, як і гороскопу. Якщо у вас є гроші для того, щоб мати заощадження, заощадження краще зберігати, як і раніше, в доларі. Це найбільш передбачувана валюта.

От порахуйте, скільки ви витрачаєте на місяць на сім'ю, відкладіть, мінімально три місяці, максимально 12 місяців, серединка – це шість місяців. Ось відклали це в долари і не чіпайте. Нехай вони лежать на картці, на банківському рахунку або в комірці десь

- Але ж вони прибутку не дають?

- Так це на чорний день. Тут головне завдання, якщо прийде чорний день, то ви знаєте, що ще поживеш. Далі, якщо мова йде про прибуток, тут починаєш дивитися. Насправді можна і гривневі ОВДП купити, це держоблігації. Прибутковість 10-12 річних в гривні. З огляду на те, що через рік гривня, швидше за все, більше ніж на п'ять відсотків не подешевшає, тому отримати по ОВДП 10-12 річних, це чистими в доларах вже п'ять-шість – теж добре.

Тому, якщо сума трохи більше ніж, напевно, там десять-двадцять тисяч доларів в еквіваленті, тут вже можна інвестувати. Якщо грошей ще більше, можна подивитися на квартири, купити що-небудь, щоб здавати в оренду. Якщо грошей ще більше, то можна вже подивитися і закордон.

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Нагадаємо, експерти вважають, що більшість чинників, що впливають на курс гривні до долара, в липні гратимуть на зміцнення української валюти. В періоди істотного зміцнення гривні НБУ продовжить активно викуповувати валюту на міжбанківському ринку і таким чином також стримуватиме ревальвацію гривні.