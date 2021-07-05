Кабмін помітно підняв ціни на бензин і дизель

Паливо на заправках, швидше за все подорожчає – комерсанти зазвичай тримають ціни на максимально дозволеному рівні

Бензин знову подорожчає / Фото: AFP, Сьогодні

Кабінет міністрів в черговий раз підвищив граничну ціну на бензин. За розрахунками "Нафтогазу" і Мінекономіки, з 3 липня з урахуванням націнки вартість літра бензину не повинна перевищувати 31,64 грн (+80 коп. до попередньої ціни), а дизельного палива – 29,55 грн (+32 коп.). Ці граничні ціни будуть діяти 10 днів, до 13 липня.

Читайте також: Glusco відновив продаж бензину? Ми перевірили, що відбувається на АЗС

Реклама

Про це повідомило Міністерство розвитку економіки. Розрахунки велися, виходячи з середньої вартості 1 літра бензину в 26,64 грн/л, 1 літра дизпалива – 22,55 грн/л.

Раніше українські АЗС вже підвищили ціни на паливо, так як не у всіх трейдерів вони були максимально дозволеними. Відповідно, тепер гряде нове подорожчання.

Нагадаємо, Кабмін ввів граничні ціни на автомобільне паливо в середині травня. Це було зроблено, щоб взяти під контроль стрімке подорожчання бензину і дизеля. Рішення обурило великі мережі АЗС. Спочатку продавці пального уклали з урядом неформальну угоду: великі АЗС не піднімають протягом квітня ціни на бензин і дизель вище 30 грн за літр, а влада бореться з нелегалами.

Але угода довго не протрималася, великі АЗС з 1 травня вирішили більше не утримувати ціни через низькі результати боротьби влади з тіньовим ринком.