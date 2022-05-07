Польща змінює правила для українців з тваринами: як тепер перетнути кордон

Розповідаємо, за якими правилами тепер можна ввозити своїх домашніх вихованців із України до Республіки Польща

Як вивозити тварин: нові правила у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Спрощений режим вивезення тварин до Польщі з України, який діяв від початку повномасштабного вторгнення російських військ, скасували.

Про це повідомляється на сайті Головної ветеринарної інспекції Польщі.

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Тепер для перетину кордону з собаками, котами та тхорами потрібно, щоб тварина була

правильно ідентифіковано за допомогою мікрочіпа,

з вакцинованим від сказу та актуальним щепленням;

з тестом перевірки рівня антитіл проти сказу;

із дійсним паспортом із країн ЄС або сертифікатом про стан здоров'я, що відповідає зразку, встановленому у законодавстві ЄС.

Українці можуть безкоштовно провести маркірування та вакцинацію від сказу для свого вихованця на кордоні з Польщею.

Зазначимо, що до 8-тижневого віку маркування та вакцинація проти тварин не потрібна . У цьому випадку потрібно отримати лише дозвіл на проїзд тварини, що супроводжує.

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Заходи, пов'язані з маркуванням та вакцинацією проти сказу, мають бути завершені пізніше після того, як тварині виповниться 8 тижнів.

Проїзд у громадському транспорті для українців у Польщі

З 1 травня українським біженцям у Польщі потрібно купувати квитки на громадський транспорт у деяких містах, а саме:

Гданську;

Гдині;

Сопоті;

Вейгерове.

Пояснили це тим, що місцеві бюджети не мають достатньо грошей на фінансування послуг.

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