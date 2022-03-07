Правила змінили: як евакуювати домашню тварину на поїзді та перетнути кордон

Розповідаємо, як можна правильно евакуювати свою тварину із зони бойових дій

Що робити з тваринами під час війни / Фото: Укрзалызниця

Під час війни домашні вихованці стають додатковим випробуванням для своїх господарів, оскільки їх евакуація вимагає додаткових зусиль та документів.

"Сьогодні" розповідають, чи евакуюють тварин на поїздах та як вивезти вихованця за кордон.

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Евакуація поїздом

Саме потяги стали одним із найпопулярніших видів евакуаційного транспорту та вивозять українців як за кордон, так і просто до безпечного регіону країни.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомляють, що у зв'язку з воєнним станом правила транспортування тварин будуть пом'якшені.

Для подорожі поїздом ваша тварина повинна мати ветеринарний паспорт та переноску для його транспортування.

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"Закликаємо пасажирів не кидати своїх тварин на вокзалах міст: ми охоче візьмемо на борт городян разом із котами або собаками і доставимо в безпечне місце. Просимо інших пасажирів поставитися з розумінням: тому що в ці непрості часи наша людяність визначається, зокрема, тому , як ми ставимося до тварин", – повідомили у прес-службі.

Евакуація за кордон

Багато українців вирішують залишити країну на час воєнних дій та виїхати за кордон.

Вивезти з собою тварину також можливо, але процедура буде складнішою, ніж для переміщення всередині країни.

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Кожна країна має свої правила, але всі вони є приблизно однаковими, особливо для держав-членів ЄС. Кабмін опублікував такі умови для перетину кордону з Польщею:

Для вивезення тварини за кордон діють такі правила:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпа;

тварина вакцинована від сказу (щеплення діє);

тварина має актуальний результат серологічного тесту визначення антитіл до збудника сказу;

тварина має дійсний паспорт Європейського зразка або сертифікат про стан здоров'я, що видається ветеринарними установами Держпродспоживслужби.

Однак якщо ви не виконали одну або кілька вимог – не засмучуйтесь. У вас залишається ще два варіанти перетину кордону.

Якщо ви можете вказати адресу проживання цієї тварини в Польщі, ви повинні мати заповнену декларацію (заявку), її можна знайти на сайті Кабміну.

Далі інформація про місця перебування передається відповідному повітовому (районному) ветеринарному лікарю та вже він проводить всі необхідні заходи.

Якщо ви не можете вказати адресу майбутнього перебування вихованця, ви також повинні мати заповнену заявку та ветлікар проведе всі необхідні маніпуляції відразу після перетину кордону.

Інші види тварин (гризуни, кролики, земноводні, рептилії, безхребетні, декоративні водні тварини) тимчасово звільняються від дозволу Головного ветеринарного лікаря Республіки Польщі.

"Сьогодні" також писали, якими рейсами "Укрзалізниця" евакуює українців за кордон та розповідали, в яких країнах ЄС можна подорожувати залізницею безкоштовно.