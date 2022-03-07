Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Правила змінили: як евакуювати домашню тварину на поїзді та перетнути кордон

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 березня, 13:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як можна правильно евакуювати свою тварину із зони бойових дій
Що робити з тваринами під час війни
Що робити з тваринами під час війни / Фото: Укрзалызниця

Під час війни домашні вихованці стають додатковим випробуванням для своїх господарів, оскільки їх евакуація вимагає додаткових зусиль та документів.

"Сьогодні" розповідають, чи евакуюють тварин на поїздах та як вивезти вихованця за кордон.

Реклама

Евакуація поїздом

Саме потяги стали одним із найпопулярніших видів евакуаційного транспорту та вивозять українців як за кордон, так і просто до безпечного регіону країни.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомляють, що у зв'язку з воєнним станом правила транспортування тварин будуть пом'якшені.

Для подорожі поїздом ваша тварина повинна мати ветеринарний паспорт та переноску для його транспортування.

Реклама

"Закликаємо пасажирів не кидати своїх тварин на вокзалах міст: ми охоче візьмемо на борт городян разом із котами або собаками і доставимо в безпечне місце. Просимо інших пасажирів поставитися з розумінням: тому що в ці непрості часи наша людяність визначається, зокрема, тому , як ми ставимося до тварин", – повідомили у прес-службі.

Евакуація за кордон

Багато українців вирішують залишити країну на час воєнних дій та виїхати за кордон.

Вивезти з собою тварину також можливо, але процедура буде складнішою, ніж для переміщення всередині країни.

Реклама

Кожна країна має свої правила, але всі вони є приблизно однаковими, особливо для держав-членів ЄС. Кабмін опублікував такі умови для перетину кордону з Польщею:

Для вивезення тварини за кордон діють такі правила:

  • тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпа;
  • тварина вакцинована від сказу (щеплення діє);
  • тварина має актуальний результат серологічного тесту визначення антитіл до збудника сказу;
  • тварина має дійсний паспорт Європейського зразка або сертифікат про стан здоров'я, що видається ветеринарними установами Держпродспоживслужби.

Однак якщо ви не виконали одну або кілька вимог – не засмучуйтесь. У вас залишається ще два варіанти перетину кордону.

Якщо ви можете вказати адресу проживання цієї тварини в Польщі, ви повинні мати заповнену декларацію (заявку), її можна знайти на сайті Кабміну.

Далі інформація про місця перебування передається відповідному повітовому (районному) ветеринарному лікарю та вже він проводить всі необхідні заходи.

Якщо ви не можете вказати адресу майбутнього перебування вихованця, ви також повинні мати заповнену заявку та ветлікар проведе всі необхідні маніпуляції відразу після перетину кордону.

Інші види тварин (гризуни, кролики, земноводні, рептилії, безхребетні, декоративні водні тварини) тимчасово звільняються від дозволу Головного ветеринарного лікаря Республіки Польщі.

"Сьогодні" також писали, якими рейсами "Укрзалізниця" евакуює українців за кордон та розповідали, в яких країнах ЄС можна подорожувати залізницею безкоштовно.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Правила змінили: як евакуювати домашню тварину на поїзді та перетнути кордон Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Україна бореться не лише за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях" — Ляшко Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Як поповнити рахунок на мобільному без інтернету – інструкція Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Деградація економіки РФ почалася ще за молодого Путіна. Нині ж ця деградація завдяки гігантській корупції вилізе через звичайні життєві проблеми.

Цитата на segodnya.ua
Ерік Найман, економіст
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38088.5

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2524.9

Litecoin (LTC)

99.78

Ripple (XRP)

0.74

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Прийняв вогонь на себе. Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович. Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим льотчикам піднятися у повітря. Герой України (посмертно).

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Що потрібно знати
Історії звитяг
Капітан запасу Сергій Чижиков, мобілізований з Укрпошти, збив російський літак, який бомбив Чернігів. Новітній Су-35 (вартість - $50 млн) було знищено поштарем-ракетником за допомогою ПЗРК «Ігла-1». Точна доставка “бандеролі” - пишаємось!
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти