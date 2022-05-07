Польша меняет правила для украинцев с животными: как теперь пересечь границу

Упрощенный режим вывоза животных в Польшу из Украины, который действовал с начала полномасштабного вторжения российских войск, отменили.
Об этом сообщается на сайте Главной ветеринарной инспекции Польши.
Теперь для пересечения границы с собаками, котами и хорьками нужно, чтобы животное было
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- правильно идентифицировано с помощью микрочипа,
- с вакцинированой от бешенства и актуальной прививкой;
- с тестом проверки уровня антител против бешенства ;
- с действительным паспортом из стран ЕС или сертификатом о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.
Украинцы могут бесплатно провести маркирову и вакцинацию от бешенства для своего питомца на границе с Польшей.
Отметим, что до 8-недельного возраста маркировка и вакцинация против животным не нужна. В этом случае нужно получить только разрешение на проезд сопровождающего животного.
Меры, связанные с маркировкой и вакцинацией против бешенства, должны быть завершены позже после того, как животному исполнится 8 недель.
Проезд в общественном транспорте для украинцев в Польше
С 1 мая украинским беженцам в Польше нужно покупать билеты на общественный транспорт в некоторых городах, а именно:
- Гданьске;
- Гдыне;
- Сопоте;
- Вейгерово.
Объяснили это тем, что местные бюджеты не имеют достаточно денег для финансирования услуг.
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