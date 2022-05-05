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Українцям доведеться платити – у Польщі скасували одну з безкоштовних послуг

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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5 травня, 20:20
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У деяких польських містах українці більше не зможуть безкоштовно їздити в громадському транспорті
Українці в деяких містах Польщі не зможуть їздити безкоштовно
Українці в деяких містах Польщі не зможуть їздити безкоштовно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після 24 лютого польські перевізники у різних містах підтримали українських біженців та дозволили їм безкоштовно користуватися громадським транспортом за наявності паспорта громадянина України.

Як повідомили в Столичній транспортній спілці Гданської затоки, з 1 травня українцям потрібно купувати квитки на громадський транспорт.

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Пояснили це тим, що місцеві бюджети не мають достатньо грошей для фінансування послуги. Зміни стосуються деяких Поморських міст у Польщі. Зокрема, це такі міста:

  • Гданськ;
  • Гдиня;
  • Сопот;
  • Вейгерово.

Де ще можна їздити безкоштовно

Послуга безоплатного проїзду для українських біженців зберігається за поїздами PKP Intercity, Polregio, міською залізницею Tri-City.

У Любліні українці можуть їздити в транспорті безкоштовно. Втім, фінансувати для них квитки будуть органи місцевого самоврядування з-за кордону. Варшава зберігає послугу безоплатного проїзду для громадян України до кінця травня.

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Громадський транспорт у Європі

Більшість європейських країн від початку війни підтримали українських біженців та запровадили для них безкоштовний проїзд в автобусах, трамваях, метро та на залізниці. Однак у кожному місті все індивідуально, тож не зайвим буде знати звичні тарифи на громадський транспорт у Європі.

У Польщі в різних містах різні тарифи на проїзд, але система оплати всюди однакова. Є квитки одноразові з можливістю пересадки, є на певний проміжок часу, добові та проїзні. Квиток діє в різних видах транспорту, ціни стартують від 3,4 злотого (24 грн) до 24 злотих (166 грн).

Подібна система діє в Чехії, де продають квитки одразу на всі види громадського транспорту. Можна купити квиток на 30 хвилин, на 90 хвилин, на добу та на 3 дні. Вартість коливається від 30 до 330 крон (40 – 434 грн).

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У Словаччині квитки є одноразові, добові, а також проїзні на автобуси, трамваї та тролейбуси. Відповідно до зонування та часу поїздки, вартість разового квитка коливається від 0,9 до 4,1 євро (орієнтовно від 29 до 133 гривень).

У Німеччині можна купити:

  • квиток на 4 поїздки на 3 найближчі станції за 6 євро (195 гривень);
  • разовий квиток на 3 зупинки за 2 євро (65 гривень);
  • разовий квиток на 2 години за євро (97 гривень);
  • купити 4 поїздки тривалістю до 2 годин за 9,4 євро (305 гривень).

Окремо продають додаткові квитки на пересадку за 1,8 євро (58 гривень) і проїзні на 24 години за 8,8 євро (285 гривень).

Раніше ми розповідали, хто має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті України. Дізнайтеся також, у скільки обійдеться життя в Канаді — вартість продуктів, житла та транспорту.

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