Громадський транспорт у Європі: скільки коштує проїзд у Польщі, Словаччині, Чехії і Німеччині

Розповідаємо про тарифи в громадському транспорті популярних серед українців країн Європи

Ціни на проїзд у Європі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від початку війни в Україні, чимало європейських країн допомагають нашим біженцям. Зокрема у Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччині, Німеччині, Австрії, Нідерландах та низці інших країн можна безкоштовно проїхати потягом, за наявності українського паспорта.

Редакція "Сьогодні" дізнавалася, яка ситуація з проїздом у громадському транспорті в популярних країнах Європи серед українців.

Реклама

Польща

У кожному місті свої тарифи на проїзд у громадському транспорті, але система всюди однакова. У Польщі є кілька видів квитків – одноразові з можливістю пересадки, на певний проміжок часу, на добу та проїзні. Скористатися можна трамваями, автобусами, метро та міськими електричками.

У Варшаві, наприклад, квитки продають за такими тарифами:

на 20 хвилин – 3,4 злотого (24 гривні);

на 75 хвилин – 4,4 злотого (30 гривень);

на 90 хвилин – 7 злотих (48 гривень);

добовий – 15 злотих (103 гривні) або 26 злотих (179 гривень);

на 3 доби – 36 злотих (248 гривень) або 57 злотих (393 гривні);

на вихідні – 24 злотих (166 гривень).

Є також проїзні картки, до прикладу, картка варшав’янина. Її можна оформити на 30 або 90 днів з різними опціями за 110 – 600 злотих (760 – 4,1 тисячі гривень) або зі знижкою для пільговиків. Для багатодітних сімей та пенсіонерів є річні абонементи по 50 – 100 злотих (345 – 690 гривень). Перевезення багажу і тварин здійснюється безкоштовно.

Реклама

Мерія Варшави зробила для громадян України безкоштовним проїзд по місту в 1 та 2 квиткових зонах на підставі паспорта. Якщо у дітей немає документів, перевезення здійснюють на підставі усної заяви опікуна. В інших населених пунктах місцева влада ухвалює відповідні рішення індивідуально.

Чехія

Подібна до Польщі тарифікація діє й у Чехії, однак зі своїми нюансами. Дорослими тут вважаються пасажири від 15 до 60 років. Для них є пропозиції квитків на всі види громадського транспорту в місті:

на 30 хвилин – за 30 крон (40 гривень);

на 90 хвилин – за 40 крон (52 гривні);

на добу – за 120 крон (158 гривень);

на 3 доби – за 330 крон (434 гривні).

Продають у Чехії також проїзні на 30, 90 днів або на рік. Вартість становить 550, 1480 та 3650 крон відповідно (725, 1948 та 4805 гривень). За проїзд із твариною чи багажем потрібно окремо заплатити 20 крон (26 гривень).

Реклама

Слід зазначити, що з 28 лютого міська рада Праги вирішила зробити безкоштовним проїзд для українців у громадському транспорті міста. Для проїзду достатньо показати український паспорт. Щодо інших міст, інформацію слід шукати на офіційних сайтах мерії.

Словаччина

У Словаччині квитки так само не продаються у водія і мають тарифікацію відповідно до часу. Є одноразові квитки, добові, а також проїзні на автобуси, трамваї та тролейбуси. Відповідно до зонування (від 2 зон і більше) та часу (від 30 до 180 хвилин) поїздки, вартість разового квитка коливається від 0,9 до 4,1 євро (орієнтовно від 29 до 133 гривень).

Добовий квиток коштує 4 євро (130 гривень), на 72 години – 9 євро (292 гривні). Добовий квиток на усі зони обійдеться у 6,9 євро (223 гривні). На усі види квитків передбачені знижки для студентів та пенсіонерів, а також трохи дешевше купувати квиток у мобільному додатку онлайн, ніж у паперовому вигляді.

Окрім цього, у Словаччині є різні типи проїзних абонементів. На 7 днів ціни стартують від 12 євро (389 гривень), на 30 днів – від 30 євро (973 гривні), на 90 днів – від 80 євро (2,5 тисячі гривень). Є також пропозиції на рік від 200 євро (6,5 тисячі гривень). За багаж потрібно платити окремо 0,9 євро або 0,45 євро (15 гривень) в електронному форматі.

Відомо, що з 1 березня перевізники Інтегрованої системи перевезень Братиславського краю (IDS BK) запровадили безкоштовний проїзд для українців на підставі паспорта. Це стосується як міських перевезень по Братиславі, так і залізничного та автобусного сполучення.

Німеччина

У Німеччині є кілька видів громадського транспорту, окрім звичних трамваїв та метро (U-Bahn), є також міські електрички (S-Bahn) і автобуси. Тарифікація також дещо особлива:

квиток на 4 поїздки, підходить для проїзду на 3 найближчі станції – 6 євро (195 гривень);

разовий квиток на 3 зупинки – 2 євро (65 гривень);

разовий квиток на 2 години – 3 євро (97 гривень);

4 поїздки до 2 годин – 9,4 євро (305 гривень);

додатковий квиток на пересадку – 1,8 євро (58 гривень);

проїзний на 24 години – 8,8 євро (285 гривень).

Є також різні варіації групових квитків на 5 або більше осіб на добу в межах 25 євро (811 гривень). А також проїзні на вихідні за 44 євро (1,4 тисячі гривень).

Водночас 1 березня Асоціація німецьких перевізників заявила, що українці зможуть безкоштовно скористатися послугами перевезення поїздами та автобусами. Для проїзду потрібен лише український паспорт, однак наскільки довго діятиме така послуга – наразі невідомо.

Раніше ми розповідали, яка вартість оренди квартир у Польщі, а також промоніторили пропозиції цін на житло у Чехії. Пропонуємо також дізнатися, що з цінами на бензин на заправках Європи.