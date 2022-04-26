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Похорон людини в Польщі – скільки коштуватиме церемонія

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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26 квітня, 11:50
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Розповідаємо, скільки коштує проводити людину в останній шлях у сусідній Польщі
Похорон у Польщі може повністю покрити виплата допомоги
Похорон у Польщі може повністю покрити виплата допомоги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зіткнутися таким неприємним заходом як похорон можна, на жаль будь-якої миті. Доля може застати навіть на чужині, і питання з церемонією доведеться вирішувати на місці.

"Сьогодні" розповідають, скільки коштує поховати людину у Польщі.

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За даними спеціалізованого польського сайту lekosztujepogrzeb.pl, ціни на похорони можуть сильно відрізнятися в залежності від воєводства.

Наприклад, найдорожче різні ритуальні послуги стоять у Лодзькому воєводстві, а найдешевше – у Люблінському.

Тому мінімальна ціна на похоронну церемонію без кремації (із похованням тіла в труні) від 1200 до 1800 злотих або від 8,3 до 12,5 тис. грн.

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Церемонія вищого рівня коштуватиме від 2,8 до 3,9 тис. злотих або від 19,5 до 21 тис. грн.

Допомога на похорон

Однак у вас може бути можливість компенсувати свої витрати на похорон за рахунок державної допомоги у розмірі 4000 тис. злотих.

Особа, яка організувала похорон іноземця також має право на компенсацію, для цього потрібно звернутись до Управління у справах іноземців із заявою, до якого потрібно докласти:

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  • скорочену копію свідоцтва про смерть іноземця;
  • оригінали квитанцій про фактичні витрати на поховання іноземця, якщо похорон іноземця відбувається на території Республіки Польща;
  • оригінали документів, що підтверджують витрати на транспортування тіла до кордону, якщо похорон іноземця проходить за кордоном.

Кожен випадок слід уточнювати індивідуально, оскільки в людини може бути оформлена страховка, що передбачає відшкодування виплат за похорон.

Похорон у Франції

А ось у Франції іноземцям доведеться викласти велику суму за церемонію і концесію на цвинтарі.

Концесія це, по суті, довгострокова оренда землі, за 10 років доведеться заплатити мінімум 150 євро, а максимум за безстроковий контракт може доходити до 12 тисяч.

Детальніше про те, скільки доведеться заплатити за церемонію чи репатріацію тіла у Франції, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, можна отримати спадщину під час війни , і розповідали, що таке заповіт із умовою.

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