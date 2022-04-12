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Спадщина під час війни – чи можна отримати свою частку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 10:30
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Розповідаємо, як змінюються правила отримання спадщини в умовах війни в Україні
Як отримати спадщину під час війни
Як отримати спадщину під час війни / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна зупиняє багато процесів у країні, які були звичними для її громадян. Через це люди втрачають можливість оформити необхідні для них документи, через пропущений термін або фізичну неможливість.

У службі "Безоплатної правової допомоги" розповіли, чи можна отримати спадщину під час воєнного стану та у який термін.

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Отже, найголовніше це те, що прийняти спадщину під час воєнного стану можливо і не заборонено.

Навіть запроваджено деякі послаблення, а саме – зупиняється та не враховується перебіг строку прийняття спадщини.

Це передбачається постановою Кабміну № 164, зазначає адвокат Тетяна Царик. Раніше строк прийняття спадщини становив 6 місяців, а тепер спадкоємець може прийняти спадщину протягом дії воєнного стану, незалежно від його тривалості.

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Також в нього буде термін після скасування воєнного стану, який залишався станом на 24 лютого 2022 року, тобто на момент початку війни.

Також в умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України і не залежить від місця відкриття спадщини.

Тобто у такі ситуації ви можете прийняти спадщину навіть не залишаючи власного населеного пункту, звернувшись до місцевого нотаріуса.

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Навіть якщо інші спадкоємці вже подали заяву про прийняття спадщини в іншій місцевості, ви маєте право звернутися до нотаріуса за своїм місцем проживанні і надіслати заяву до іншого нотаріуса, після засвідчення.

Заповіт під умовою

Раніше ми розповідали, що кожна людина може залишити по своїй смерті секретний заповіт, а також заповіт з умовою.

Це означає, що зазначені спадкоємці можуть отримати спадкове майно лише виконавши певну умову, яка зазначена у заповіті, наприклад – народження дитини або отримання освіти.

Детальніше про цей цікавий вид заповіту, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, що можна залишати у спадщину і розповідали, хто має право спадкувати за заповітом.

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