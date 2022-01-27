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Здобудете кота у мішку? Що можна залишати у спадок за заповітом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 січня, 06:12
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Разом з експертом розповідаємо, що може бути предметом заповіту та як правильно вказати це у документах
Що можна вказати у заповіті
Що можна вказати у заповіті / Фото: Колаж: Сьогодні

За своє життя людина здобуває чималу кількість майна та зобов’язань, які після її смерті стають предметом спадкування.

Як правильно скласти заповіт, щоб передати близькій людині саме той спадок, який ви хотіли їй лишити ми запитали у юридичного радника – адвоката Адвокатського об’єднання "Адвінтел" Бондарева Вадима.

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Згідно з Цивільним кодексом, до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися після його смерті.

З узагальненого терміну "усі права" складно зрозуміти, що може бути предметом спадкування. Розібратися в цьому нам допоможе реальна історія з життя британського письменника Роберта Луїса Стівенсона.

"Донька близького друга Стівенсона, Енні, народилася на Різдво, і тому всі забували її привітати. Письменнику було шкода дівчинку, і тому він заповідав їй день свого народження – 13 листопада. Згодом, суд визнав ці пункти заповіту недійними, бо день народження не є майном, а 13 листопада не належить заповідачу", – розповідає адвокат.

У цій кумедній історії криється відповідь на питання про те, що може бути передано у спадок за заповітом.

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По-перше, заповідати можна лише майно (нерухомість, транспорт, цінні папери, об’єкти інтелектуальної власності, валютні цінності, інше рухоме майно) або майнові права.

Не майнові права не можуть спадкуватись, зокрема за заповітом.

Не входять до складу спадщини права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема:

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  • особисті немайнові права (честь, гідність і ділова репутація, ім'я, авторство тощо);
  • право на участь у товариствах, членства в об'єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їхнім статутом;
  • право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або ушкодженням здоров'я;
  • права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом;
  • права та обов'язки особи як кредитора або боржника, нерозривно пов'язаним з його особою.

По-друге, до заповіту включається лише майно, яке є власністю заповідача, чи буде у його власності на момент смерті (відкриття спадщини).

Типи майна та особливості його спадкування

Якщо ви хочете передати у спадок нерухомість в заповіті необхідно зазначити тип нерухомого майна, точну адресу, площу, кадастровий номер земельної ділянки, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна, данні правовстановлюючого документу, інші данні з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Заповідач має право охопити заповітом не лише ті права та обов'язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті, які можуть йому належати у майбутньому.

Отже, якщо ви проінвестували в нерухоме майно, яке перебуває в стадії будівництва, в заповіті докладно відобразіть заповідання майнових прав на цей об’єкт інвестування.

Щодо транспорту у заповіті вказуються марка, модель, ідентифікаційний номер транспорту, інші відомості зі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Емісійні цінні папери (акції, облігації, депозитні сертифікати, деривативи, та інші), як об’єкт заповіту, мають бути визначені через найменування емітента та його ідентифікаційний код, тип цінного паперу, код ISIN (код емісії), кількість та номінальну вартість паперу тощо.

Неемісійні цінні папери – боргові та товаророзпорядчі (векселі, складські розписки тощо) також можуть бути вказані у заповіті.

Частка в статутному капіталі господарських товариств, виробничих кооперативів, також може передаватись за заповітом, для цього необхідно вказати розмір частки та відомості про підприємство (найменування та код).

До заповіту включаються об’єкти інтелектуальної власності:

  • літературні та художні твори;
  • комп'ютерні програми;
  • наукові відкриття;
  • винаходи;
  • корисні моделі;
  • промислові зразки;
  • комерційні найменування;
  • торговельні марки тощо.

В заповіті слід докладно вказати, який об’єкт інтелектуальної власності заповідається з посиланням на відповідний патент, свідоцтво, ліцензійний договір тощо, які підтверджують права на інтелектуальну власність.

В законодавстві певних країн постійно зростає статус тварин та надаються права на рівні з людиною, водночас, в Україні тварини є майном, а тому також можуть бути передані у спадок за заповітом.

Валютні цінності (грошові кошти в національній та іноземній валюті, дорогоцінні метали та каміння, коштовності тощо) можуть бути передані за заповітом.

Можна передати готівку та кошти на банківських рахунках, банківські та депозитні вклади, для чого потрібно вказати номери рахунків, банківські установи та реквізити договорів вкладу.

Витвори мистецтва, антикварні старожитності так само спадкуються за заповітом.

Якщо нерухомість або цінні папери можна легко ідентифікувати у заповіті, то з рухомим майном можуть бути труднощі. Якщо ви хочете, щоб якась пам’ятна річ була успадкована вашим нащадком, необхідно не жаліти слів, описуючи цей предмет, щоб дану річ можна було відокремити від подібних.

"При складанні заповіту необхідно чітко вказувати яке майно якому спадкоємцю передається після смерті, це дозволить зменшити суперечки між вашими спадкоємцями та сприятиме досягненню мети заповіту", – радить Вадим Бондарев.

Слід пам’ятати, що майно, яке не вказане у заповіті, спадкується спадкоємцями згідно черговості встановленої законом. Тож, перед підписанням заповіту у нотаріуса переконайтеся, що ви згадали в тексті все майно, яке хотіли передати за заповітом.

Раніше ми писали, хто має право спадкувати за заповітом та розповідали, що буде, якщо пропустили термін оформлення спадщини.

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