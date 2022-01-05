Можете потерять все: что делать, если пропустили срок принятия наследства

Большинство граждан хоть раз в жизни сталкиваются с наследованием – правовым механизмом, регулирующим переход прав на имущество от умершего лица к наследникам.
Часто близкие умершего с трудом переживают смерть родного человека и не уделяют должного внимания и значения наследованию, пропуская отведенный на это законом срок.
Что делать, если вы вовремя не приняли наследство, "Сегодня" разбирались вместе с адвокатом, партнером Адвокатского Объединения "BSB Partners" Алексеем Швидким.
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С целью получения наследства лицо должно обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. В этом случае закон действует жестко, говорит эксперт.
Гражданским законодательством установлен срок для принятия наследства, который составляет шесть месяцев с момента его открытия (со дня смерти наследодателя).
В течение этого времени наследник, желающий получить наследство, но на момент его открытия не проживал постоянно с наследодателем, должен подать заявление о принятии наследства.
"Если наследник не подал заявление о принятии наследства, или подал его после того, как срок истек, он считается непринявшим наследство, и нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство", – отмечает Алексей Швидкой.
Что делать?
Если вы пришли к нотариусу открывать наследственное дело, а вам говорят, что вы пропустили срок на принятие наследства, во-первых, необходимо обратить внимание, проживали и были ли вы зарегистрированы с умершим по одному адресу на день смерти.
Если да, то фактически вы приняли наследство и проблем с получением свидетельства о наследстве не должно быть.
А если нет? В таком случае может быть установлено дополнительный срок для принятия наследства по следующим основаниям:
- по письменному согласию наследников, принявших наследство (если такие наследники существуют и существует согласие между ними);
- на основании судебного решения об установлении дополнительного срока, достаточного для подачи заявления о принятии наследства.
В случае обращения в суд для получения решения об установлении дополнительного срока необходимо доказать уважительность причин пропуска срока для принятия наследства.
В этом случае уважительными могут быть причины, связанные с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для наследника на совершение действий по принятию наследства.
К ним могут отнести:
- продолжительную болезнь наследников;
- пребывание наследника длительное время вне Украины;
- отбывание наказания в местах лишения свободы;
- нахождение на срочной военной службе в Вооруженных Силах Украины;
- неосведомленность наследника о наличии завещания;
- большое расстояние между местом постоянного проживания наследников и местонахождением наследственного имущества;
- сложные условия труда, которые, в том числе, связаны с длительными командировками, в том числе зарубежными.
Суды, как правило, не признают уважительными причинами:
- неосведомленность истца относительно срока и порядке принятия наследства;
- неосведомленность лица о наличии наследственного имущества;
- преклонный возраст;
- нетрудоспособность;
- неопределенность между наследниками, кто будет принимать наследство;
- отсутствие средств для проезда к месту открытия наследства.
"Поэтому, когда вы оказались в такой ситуации, советую обратиться к адвокату, так как судебная практика очень требовательна к таким случаям и, не имея определенного опыта, очень сложно получить положительное решение", – добавил адвокат.
Что делать, если умер один из наследников?
Ранее "Сегодня" с адвокатом Юлией Самборской разбирались, кому достанется доля имущества, если один из наследников скончался.
По словам эксперта, в этом случае действует так называемая наследственная трансмиссия.
То есть в случае смерти одного из наследников после открытия наследства, право на принятие причитающейся ему доли наследства, переходит к его наследникам.
"Сегодня" также писали, кому нужно декларировать наследство и рассказывали про виды и правила оформления завещания.