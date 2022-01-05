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Можете потерять все: что делать, если пропустили срок принятия наследства

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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5 января, 05:40
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Вместе с экспертом рассказываем, куда обращаться в случае пропуска срока для принятия наследство
Что делать, если пропустили срок принятия наследства
Что делать, если пропустили срок принятия наследства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Большинство граждан хоть раз в жизни сталкиваются с наследованием – правовым механизмом, регулирующим переход прав на имущество от умершего лица к наследникам.

Часто близкие умершего с трудом переживают смерть родного человека и не уделяют должного внимания и значения наследованию, пропуская отведенный на это законом срок.

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Что делать, если вы вовремя не приняли наследство, "Сегодня" разбирались вместе с адвокатом, партнером Адвокатского Объединения "BSB Partners" Алексеем Швидким.

С целью получения наследства лицо должно обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. В этом случае закон действует жестко, говорит эксперт.

Гражданским законодательством установлен срок для принятия наследства, который составляет шесть месяцев с момента его открытия (со дня смерти наследодателя).

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В течение этого времени наследник, желающий получить наследство, но на момент его открытия не проживал постоянно с наследодателем, должен подать заявление о принятии наследства.

"Если наследник не подал заявление о принятии наследства, или подал его после того, как срок истек, он считается непринявшим наследство, и нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство", – отмечает Алексей Швидкой.

Что делать?

Если вы пришли к нотариусу открывать наследственное дело, а вам говорят, что вы пропустили срок на принятие наследства, во-первых, необходимо обратить внимание, проживали и были ли вы зарегистрированы с умершим по одному адресу на день смерти.

Если да, то фактически вы приняли наследство и проблем с получением свидетельства о наследстве не должно быть.

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А если нет? В таком случае может быть установлено дополнительный срок для принятия наследства по следующим основаниям:

  • по письменному согласию наследников, принявших наследство (если такие наследники существуют и существует согласие между ними);
  • на основании судебного решения об установлении дополнительного срока, достаточного для подачи заявления о принятии наследства.

В случае обращения в суд для получения решения об установлении дополнительного срока необходимо доказать уважительность причин пропуска срока для принятия наследства.

В этом случае уважительными могут быть причины, связанные с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для наследника на совершение действий по принятию наследства.

К ним могут отнести:

  • продолжительную болезнь наследников;
  • пребывание наследника длительное время вне Украины;
  • отбывание наказания в местах лишения свободы;
  • нахождение на срочной военной службе в Вооруженных Силах Украины;
  • неосведомленность наследника о наличии завещания;
  • большое расстояние между местом постоянного проживания наследников и местонахождением наследственного имущества;
  • сложные условия труда, которые, в том числе, связаны с длительными командировками, в том числе зарубежными.

Суды, как правило, не признают уважительными причинами:

  • неосведомленность истца относительно срока и порядке принятия наследства;
  • неосведомленность лица о наличии наследственного имущества;
  • преклонный возраст;
  • нетрудоспособность;
  • неопределенность между наследниками, кто будет принимать наследство;
  • отсутствие средств для проезда к месту открытия наследства.

"Поэтому, когда вы оказались в такой ситуации, советую обратиться к адвокату, так как судебная практика очень требовательна к таким случаям и, не имея определенного опыта, очень сложно получить положительное решение", – добавил адвокат.

Что делать, если умер один из наследников?

Ранее "Сегодня" с адвокатом Юлией Самборской разбирались, кому достанется доля имущества, если один из наследников скончался.

По словам эксперта, в этом случае действует так называемая наследственная трансмиссия.

То есть в случае смерти одного из наследников после открытия наследства, право на принятие причитающейся ему доли наследства, переходит к его наследникам.

"Сегодня" также писали, кому нужно декларировать наследство и рассказывали про виды и правила оформления завещания.

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