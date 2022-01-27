Получите кота в мешке? Что можно оставлять в наследство по завещанию

Вместе с экспертом рассказываем, что может быть предметом завещания и как правильно указать это в документах

Что можно указать в завещании / Фото: Коллаж: Сегодня

За свою жизнь человек получает немалое количество имущества и обязательств, которые после его смерти становятся предметом наследования.

Как правильно составить завещание, чтобы передать близкому человеку именно то наследие, которое вы хотели ему оставить, мы спросили у юридического советника – адвоката Адвокатского объединения "Адвинтел" Бондарева Вадима.

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Согласно Гражданскому кодексу, в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились в результате его смерти.

Из обобщенного термина "все права" сложно понять, что может быть предметом наследования. Разобраться в этом поможет реальная история из жизни британского писателя Роберта Льюиса Стивенсона.

"Дочь близкого друга Стивенсона, Энни, родилась на Рождество, и потому все забывали ее поздравить. Писателю было жаль девочку, и потому он завещал ей день своего рождения – 13 ноября. Впоследствии суд признал эти пункты завещания недействительными, потому что день рождения не является имуществом, а 13 ноября не принадлежит завещателю", – рассказывает адвокат.

В этой забавной истории кроется ответ на вопрос о том, что может быть передано по наследству по завещанию.

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Во-первых, завещать можно только имущество (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности, валютные ценности, другое движимое имущество) или имущественные права.

Не имущественные права не могут наследоваться, в том числе по завещанию.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с лицом наследодателя, в частности:

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личные неимущественные права (честь, достоинство и деловая репутация, имя, авторство и т.п.);

право на участие в обществах, членства в объединениях граждан, если иное не установлено законом или их уставом;

право на возмещение вреда, причиненного увечьем или повреждением здоровья;

права на алименты, пенсию, пособие или другие выплаты, установленные законом;

права и обязанности лица как кредитора или должника, неразрывно связанным с его лицом.

Во-вторых, в завещание включается только имущество, которое является собственностью завещателя, либо будет в его собственности на момент смерти (открытие наследства).

Типы имущества и особенности его наследования

Если вы хотите передать по наследству недвижимость в завещании необходимо указать тип недвижимого имущества, точный адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка, регистрационный номер объекта недвижимого имущества, данные правоустанавливающего документа, другие данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Завещатель имеет право охватить завещанием не только те права и обязанности, которые ему принадлежат на момент составления завещания, а также те, которые могут ему принадлежать в будущем.

Итак, если вы проинвестировали в недвижимое имущество, находящееся в стадии строительства, в завещании подробно отразите завещание имущественных прав на этот объект инвестирования.

Относительно транспорта в завещании указываются марка, модель, идентификационный номер транспорта, другие сведения из свидетельства регистрации транспортного средства.

Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, депозитные сертификаты, деривативы и другие), как объект завещания, должны быть определены через наименование эмитента и его идентификационный код, тип ценной бумаги, код ISIN (код эмиссии), количество и номинальную стоимость бумаги и т.д.

Неэмиссионные ценные бумаги – долговые и товарораспорядительные (векселя, складские расписки и т.д.) также могут быть указаны в завещании.

Доля в уставном капитале хозяйственных обществ, производственных кооперативов также может передаваться по завещанию, для этого необходимо указать размер доли и сведения о предприятии (наименование и код).

В завещание включаются объекты интеллектуальной собственности:

литературные и художественные произведения;

компьютерные программы;

научные открытия;

изобретения;

полезные модели;

промышленные образцы;

коммерческие наименования;

торговые марки и т.д.

В завещании следует подробно указать, какой объект интеллектуальной собственности завещается со ссылкой на соответствующий патент, свидетельство, лицензионный договор и т.д., подтверждающие права на интеллектуальную собственность.

В законодательстве некоторых стран постоянно повышается статус животных и предоставляются права наравне с человеком, вместе с тем, в Украине животные являются имуществом, а потому также могут быть переданы по наследству по завещанию.

Валютные ценности (денежные средства в национальной и иностранной валюте, драгоценные металлы и камни, драгоценности и т.д.) могут быть переданы по завещанию.

Можно передать наличные средства на банковских счетах, банковские и депозитные вклады, для чего нужно указать номера счетов, банковские учреждения и реквизиты договоров вклада.

Произведения искусства, антикварные древности так же наследуются по завещанию.

Если недвижимость или ценные бумаги можно легко идентифицировать в завещании, с движимым имуществом могут быть сложности. Если вы хотите, чтобы какая-нибудь памятная вещь была унаследована вашим потомком, необходимо не скупиться на слова в описании этой вещи, чтобы эту вещь можно было отделить от подобных.

"При составлении завещания необходимо четко указывать какое имущество какому наследнику передается после смерти, это позволит уменьшить споры между вашими наследниками и будет способствовать достижению цели завещания", – советует Вадим Бондарев.

Следует помнить, что имущество, не указанное в завещании, наследуется согласно очередности установленной законом. Поэтому, перед подписанием завещания у нотариуса убедитесь, что вы упомянули в тексте все имущество, которое хотели передать по завещанию.

Раньше мы писали, кто имеет право наследовать по завещанию и рассказывали, что будет, если пропустить срок оформления наследства.