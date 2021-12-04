Придется делиться: как обжаловать завещание и получить долю наследства

Вместе с экспертом рассказываем, могут ли признать завещание недействительным и рассматриваем самые частые проблемы с наследием

Рассказываем, как оспорить документ и получить свою долю наследства / Фото: Коллаж: Сегодня

По закону, наследство можно оставить любому и не обязательно своим родственникам, для этого нужно только составить завещание. Часто такое решение умершего вызывает возмущение и недоразумения между потенциальными наследниками.

О том, можно ли обжаловать завещание, чтобы получить свою долю наследства и кто может это сделать, "Сегодня" разбирались вместе с экспертом.

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По словам адвоката Александра Зиновьева, завещание, согласно Гражданскому кодексу, является односторонним соглашением (сделкой), так как его составление происходит только по воле завещателя.

Согласно законодательству, если одна из сторон или другое заинтересованное лицо отрицает действительность сделки, она может быть признана судом недействительным.

"Законодательство не содержит определения понятия "заинтересованное лицо", поэтому заинтересованным лицом может быть любое лицо, имеющее конкретный имущественный интерес в оспариваемой сделке, в этом случае – завещании", – говорит эксперт.

Так что обжаловать завещание вполне возможно, следует обратиться с иском в суд о признании завещания недействительным и доказать конкретные факты нарушения своих имущественных прав и интересов вследствие этой сделки.

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Завещатель может распоряжаться наследством в пользу государства, органов местного самоуправления, благотворительных организаций или любых физических или юридических человек.

Таким образом, первой "жертвой" завещания существуют наследники по закону высшей очереди. Наследники первой очереди – дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, вдова (вдовец) и родители.

Обязательная доля

Однако некоторые из наследников первой очереди имеют право на обязательную долю в наследственном имуществе независимо от содержания завещания, это:

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малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители.

Размер обязательной доли составляет 50% от доли, которую они получили в случае наследования по закону.

"Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны только в отношении той части наследства, которая превышает его обязательную долю, поэтому неучет завещателем этих требований закона в завещании может стать основанием для обжалования в суде", – отмечает адвокат.

Что такое предварительное завещание?

Завещание не является статическим юридическим документом и при жизни наследодателя может быть изменено, отменено, или может быть составлено новое. Закон не ограничивает завещателя в количестве составленных завещаний и внесении в них изменений.

Завещание, которое было составлено позже, отменяет предыдущее полностью или в той части, в которой оно противоречит.

Довольно распространено явление, когда лица, которым завещано наследственное имущество, после открытия наследства узнают о более поздней версии завещания, о передаче наследства другим лицам.

Исключением из этого правила могут быть только случаи, когда последнее завещание составлено завещателем в момент не осознания своих действий или под физическим или психическим давлением.

Завещательное возложение

Гражданский кодекс предоставляет завещателю право сделать в завещании завещательное возложение о передаче стороннему лицу в собственность имущества, входящего или не входящего в состав наследства.

Довольно распространенным видом завещательного возложения является предоставление лицу права пользования жильем или другим имуществом. То есть на наследников, которые приобрели жилье в собственность по завещанию, возлагается обязанность предоставить указанному в завещании лицу право пользования жильем.

"Таким образом, унаследовав желаемое жилье наследник может узнать, что вместе с квадратными метрами получает обузу в виде нежелательного жителя. Такое унаследованное отягощение является препятствием в распоряжении унаследованной собственностью и может побуждать наследников к судебному обжалованию завещания", – рассказывает Александр Зиновьев.

Наследование с условием

Завещатель может предоставить право наследования лицу, назначенному в завещании, наличием определенного условия, например, проживание в определенном месте, рождение ребенка или образование.

"Условие может быть признано ничтожным, если оно противоречит закону или моральным устоям общества, других препятствий для фантазии завещателя законодательством не установлено".

Завещатель не обязан сообщать наследнику о существовании в завещании такого условия.

Следовательно, наследники, не выполнившие завещательного условия, могут быть лишены наследства, что приводит к обжалованию ими завещания в части такого условия.

Завещатель также имеет право без указания причин лишить права на наследование любого лица из числа наследников по закону.

Соответственно, такой наследник заинтересован признать недействительным такое завещание и получить имущество.

"Недостойные наследники"

Есть случаи, когда наследники лишаются права наследовать за наследодателем.

В частности, наследование по завещанию невозможно, если лицо, указанное завещателем в завещании как наследник, умышленно лишило жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или покушалось.

Это правило не применяется, если наследодатель, зная об этом, все же назначил такое лицо наследником по завещанию.

"В постановлениях Верховного Суда приведен вывод, что от наследования устраняется лицо, которое, имея корыстный умысел, совершает действия, препятствующие волеизъявлению наследодателя составить, изменить или отменить завещание, от чего у лица возникает право на наследование или увеличивается доля по наследству", – говорит наш эксперт.

Если другие наследники могут доказать такое незаконное препятствие завещателю в составлении, изменении или отмене завещания лицами, включенными в завещание, они могут ставить перед судом вопрос о устранении от наследования таких "недостойных наследников" или признании завещания недействительным.

Спорность завещанного имущества

Если в предыдущих случаях обжалование завещания обуславливалось правовым участником правоотношений наследования, то в этих ситуациях вопросы к завещанию возникают с учетом спорности завещанного имущества.

Завещатель может включить в завещание имущество, которое ему не принадлежит или при жизни наследодателя находилось в споре.

На протяжении всей жизни имущество в гражданском обороте может "обрастать" правами многих других людей. Например, приобретенное в браке имущество является общей собственностью супругов, а потому завещатель не может завещать его без учета права собственности другого супруга.

Имущество приобретенное до брака является собственностью супруга, однако в брачной жизни такое имущество может стать объектом их общей собственности.

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