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Достанется не всем? Кто может получить наследство по завещанию

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 января, 06:40
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Вместе с экспертом разбираемся, все ли имеют право получить часть наследства по завещанию
Кто может наследовать по завещанию
Кто может наследовать по завещанию / Фото: Коллаж: Сегодня

В состав наследства входит не только имущество, но и права и обязанности, например, обязанность погашения кредитных обязательств. Все это – может быть указано в завещании, который умерший оставляет после себя.

А вот все ли имеют право наследовать по завещанию, "Сегодня" разбирались с партнером Адвокатского Объединения "BSB Partners" Алексеем Быстрым.

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Наследование может быть по завещанию и по закону (при отсутствии завещания).

Завещание – это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Наследодатель (завещатель) – это гражданин, имущество которого после его смерти переходит по наследству к другому лицу или к другим людям (наследникам), напоминает эксперт.

Лицо, которое в случае смерти того или иного лица приобретает право получить его наследственное имущество называется наследником.

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Кто может наследовать по завещанию?

В нашем случае право на наследование имеют лица, определенные в завещании. И наследодатель может выбрать наследником любого человека, юридическое лицо (фирму) или государство.

"… а соседу, который просил меня указать его в завещании, передаю привет", – приводит забавный пример наш эксперт.

То есть завещатель может назначить своими наследниками одно или несколько физических лиц, независимо от наличия у него с этими лицами семейных, родственных отношений, а также других участников гражданских отношений.

"Завещатель может без указания причин лишить права на наследование любое лицо из числа наследников по закону, которое не может получить право на наследование", – отмечает адвокат.

Однако, Закон устанавливает определенные ограничения воли завещателя, согласно которым нельзя лишить права на наследование человек, имеющих право на обязательную долю в наследстве .

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В части первой статьи 1241 Гражданского кодекса Украины указано, что малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала каждому из них в случае.

"Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников на его получение, а также места жительства наследника. Но если другие наследники возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, то они вправе обратиться с соответствующим иском в суд", – говорит Алексей Швидкий.

Отдельно необходимо заметить, если лицо, которое является наследником лишило жизни своего наследодателя, то оно лишается права на наследование.

Время оформления наследия

Очень важно помнить, что срок для принятия наследства – ограничен и если пропустить его без причин, которые суд сочтет уважительными – вы потеряете свою долю.

По словам Алексея Швидкого, в таком случае закон действует достаточно жестко. В Украине срок для принятия наследства составляет шесть месяцев с момента ее открытия, то есть со дня смерти наследодателя.

Эксперт отмечает, если вам говорят, что вы пропустили срок на принятие наследства, необходимо обратить внимание, проживали и были ли зарегистрированы с умершим по одному адресу на день смерти.

Если это так, то проблем с получением свидетельства не будет, фактически вы приняли наследство автоматически.

"Сегодня" также писали, как не получить чужие долги вместе с наследием и рассказывали, как обжаловать завещание .

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