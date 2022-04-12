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Наследство во время войны – можно ли получить свою долю

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 10:30
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Рассказываем, как изменяются правила получения наследства в условиях войны в Украине
Как получить наследство во время войны
Как получить наследство во время войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война останавливает многие процессы в стране, которые были привычными для ее граждан. Из-за этого люди не могут оформить необходимые для них документы из-за пропущенного срока или физической невозможности.

В службе "Бесплатной правовой помощи" рассказали, можно ли получить наследство во время военного положения и в какой срок.

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Итак, самое главное это то, что принять наследство во время военного положения возможно и не запрещено.

Даже введены некоторые послабления, а именно – останавливается и не учитывается течение срока принятия наследства.

Это предусматривается постановлением Кабмина №164, отмечает адвокат Татьяна Царик. Ранее срок принятия наследства составлял 6 месяцев, а теперь наследник может принять наследство в течение действия военного положения, независимо от его продолжительности.

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Также у него будет срок после отмены военного положения, которое оставалось по состоянию на 24 февраля 2022 года, то есть к моменту начала войны.

Также в условиях военного или чрезвычайного положения наследственное дело заводится по обращению заявителя любым нотариусом Украины и не зависит от места открытия наследства.

То есть в таких ситуациях вы можете принять наследство даже не оставляя собственного населенного пункта, обратившись к местному нотариусу.

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Даже если другие наследники уже подали заявление о принятии наследства в другой местности, вы имеете право обратиться к нотариусу по своему месту проживания и отправить заявление другому нотариусу, после удостоверения.

Завещание под условием

Ранее мы рассказывали, что каждый человек может оставить по своей смерти секретное завещание, а также завещание с условием.

Это означает, что указанные наследники могут получить наследственное имущество только выполнив определенное условие, указанное в завещании, например – рождение ребенка или получение образования.

Подробнее об этом интересном виде завещания, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, что можно оставлять в наследство и рассказывали, кто имеет право наследовать по завещанию.

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