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Похороны человека в Польше – во сколько обойдется церемония

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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26 апреля, 11:50
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Рассказываем, сколько стоит проводить человека в последний путь в соседней Польше
Похороны в Польше может полностью покрыть выплата пособия
Похороны в Польше может полностью покрыть выплата пособия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Столкнуться таким неприятным мероприятием как похороны можно, к сожалению в любой момент. Судьба может застать даже на чужине и вопрос с церемонией придется решать на месте.

"Сегодня" рассказывают, сколько стоит похоронить человека в Польше.

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По данным специализированного польского сайта lekosztujepogrzeb.pl, цены на похороны могут сильно отличатся в зависимости от воеводства.

Например, дороже всего различные ритуальные услуги стоят в Лодзьком воеводстве, а дешевле всего – в Люблинском.

Поэтому минимальная цена на похоронную церемонию без кремации (с захоронением тела в гробу) от 1200 до 1800 злотых или от 8,3 до 12,5 тыс. грн.

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Церемония более высокого уровня будет стоить от 2,8 до 3,9 тыс. злотых или от 19,5 до 21 тыс. грн.

Пособие на похороны

Однако у вас может быть возможность компенсировать свои затраты на похороны за счет государственного пособия в размере 4000 тыс. злотых.

Лицо, организовавшее похороны иностранца также имеет право на компенсацию, для этого нужно обратится в Управление по делам иностранцев с заявлением, к которому нужно приложить:

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  • сокращенную копию свидетельства о смерти иностранца;
  • оригиналы квитанций о фактических расходах на погребение иностранца, если похороны иностранца происходят на территории Республики Польша;
  • оригиналы документов, подтверждающих расходы на транспортировку тела до границы, в случае, если похороны иностранца проходят за границей.

Каждый случай нужно уточнять индивидуально, поскольку у человека может быть еще оформлена страховка, предусматривающая возмещение выплат за похороны.

Похороны во Франции

А вот во Франции иностранцам придется выложить крупную сумму за церемонию а также концессию на кладбище.

Концессия это по сути долгосрочная аренда земли, за 10 лет придется заплатить минимум 150 евро, а максимум за бессрочный контракт может доходить до 12 тысяч.

Детальнее о том, сколько придется заплатить за церемонию или репатриацию тела во Франции, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, можно ли получить наследство во время войны, и рассказывали, что такое завещание с условием.

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