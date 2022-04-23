Похорон людини у Франції – скільки за церемонію здирають із українців

Розповідаємо всі тонкощі похоронної церемонії у Франції для громадян інших країн

Скільки коштує похорон у Франції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещасний випадок може застати будь-якої миті і в будь-якому місці, так що іноді похованням близької людини доведеться займатися в іншій країні.

"Сьогодні" розповідають, скільки коштує похорон людини у Франції та скільки обійдеться репатріація тіла на батьківщину.

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Похоронна церемонія

Вартість похорону чи кремації у Франції не зрівняється з Україною. Також є певні нюанси, якщо людина не була громадянином країни.

У такому разі доведеться за концесію на цвинтарі, тобто за передачу вам у тривале користування шматка землі.

За 10 років доведеться заплатити мінімум 150 євро (за найдешевше місце), а безстроковий контракт коштує мінімум 3,3 тис. євро, а максимум може доходити до 12 тисяч.

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Також врахуйте, що для похорону на території Франції її негромадянина вам доведеться домовлятися з місцевою владою.

Французькі ресурси пропонують із середнім таку таблицю з прайсом для найдешевших і найдорожчих поховань:

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Порахувавши по ній ми дізналися, що мінімальна ціна похорону складе близько 7 тис. євро, а якщо ви захочете сплатити безстрокову концесію, всі 10 тис. євро.

Ціна церемонії з шиком становитиме мінімум 16 тис. євро, а якщо врахувати безстрокову концесію, то близько 28 тисяч.

Залежно від населеного пункту та обраного вами ритуального бюро, ціна може коливатися в цих межах та підніматися вище, враховуючи ваші уподобання.

Репатріація тіла

Якщо такий прайс вам не по кишені чи ви хочете поховати померлого на рідній землі, то доведеться провести спеціальну процедуру репатріації.

Це теж не дешево, але не зрівняється з витратами на похоровання. Середня ціна транспортування тіла до країн Європи становить 2 тис. євро і може змінюватися залежно від транспорту та виду труни.

Похорон в Україні

Раніше ми розповідали, скільки коштує поховати людину в Україні та з'ясували, що найвищі ціни на ритуальні послуги в Одесі.

Набагато дешевше коштуватиме кремація, а от у Дніпрі пропонують послуги чи не за півмільйона гривень.

Детальніше про вартість похорону в українських містах читайте у нашому матеріалі.

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