Скільки коштує поховати людину в Україні – ціни в різних містах

Розповідаємо, у яку мінімальну суму обійдеться похорон людини в Україні

Скільки коштують ритуальні послуги в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через війну, українцям довелось частіше зустрічатися із смертю віч на віч та, на жаль, ховати своїх близьких.

"Сьогодні" розповідають, які наразі в Україні ціни на ритуальні послуги у різних містах.

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Поховання в Києві

У столиці та навколишніх населених пунктах ціна за похорон однієї людини стартує від 5 тис. грн.

Агентства ритуальних послуг зазвичай одразу пропонують так звані "пакети", тобто набори послуг, які відрізняються в залежності від кількості та якості.

Так, в пакет "Економ" (від 5 до 6,5 тис. грн) зазвичай входять:

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допомога в організації похорону, консультації за телефоном;

труна дерев'яна;

постіль, подушка;

покривало біле або церковне;

перевезення тіла в морг;

підготовка померлого до похорону;

доставка ритуальної атрибутики в морг;

трансфер;

плечова бригада для транспортування труни.

У пакет "Стандарт" входить майже все теж саме, однак кращої якості та вищого рівня, також додається хрест, табличка на нього, рушники, церковний набір, хусточки та священик.

За такий похорон доведеться віддати мінімум 10 тисяч, в залежності від відстані трансферу та обраних опцій.

Ексклюзивна церемонія коштуватиме щонайменше 23 тисячі гривень, ціна може підніматися до будь-яких значень, все залежить від того, яку атрибутику обере клієнт та які деталі захоче додати в похорон.

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Кремація у будь-якому випадку обійдеться дешевше, оскільки у цьому випадку найдорожчою буде сама процедура спалення труни з тілом і урна, яку клієнт обере для праху. На кремацію доведеться витратити від 4,8 тис. грн.

Поховання у Дніпрі

У Дніпрі та Дніпропетровській області ціни можуть доходити ледь не до мільйона гривень, за поховання в ексклюзивній труні деякі готові платити 400 тис. грн.

Загалом, ціни на поховання в Дніпрі такі:

базовий пакет від 5 тис. до 6,5 тис. грн;

стандартний від 6,5 тис. до 10,5 тис. грн;

престижний від 22 тис. до 33 тис. грн;

преміум від 35 тис. до 80 тис. грн.

Однак можна знайти більше дешеві варіанти, близько 4 тис. грн, у такому разі в пакет входитиме мінімум послуг та найдешевша атрибутика, або влаштувати похорон повністю за своїм бажанням із найдорожчими та найякіснішими матеріалами.

Кремація у цьому регіоні обійдеться мінімум в 4 тис. грн.

Поховання в Одесі

У Одесі поховання коштують дорого, мінімальна вартість поховання на міських та приміських кладовищах – 10 тис. грн.

Кремація вийде не набагато дешевше – близько 9 тис. грн., а далі ціна може рости в залежності від побажань клієнта.

На неї впливають вид труни, оформлення, наявність додаткових послуг та релігійних обрядів під час церемонії та інше.

Поховання у Львові

У Львові ціни за ритуальні послуги досить схожі на київські. За так званий "Соціальний" пакет, у який входить мінімум послуг, доведеться заплатити від 5 тис. грн.

За "Стандартний" – від 6,5 тис. грн, "Оптимальний" коштує від 10 тис. грн, а ціни за "Престижний" похорон стартують від 22,5 тис. грн.

Кремація традиційно обійдеться дешевше – у Львові послуга коштує в середньому 5 тис. грн.

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