"Подарунок" від МВФ дозволить Україні безболісно пройти боргової пік

Як допоможе Україні "подарунок" від МВФ. Колаж "Сьогодні" / Фото: AFP

Завдяки "подарунку" від МВФ Україна зможе безболісно пройти боргової пік виплат2021 року. Про це йдеться в повідомленні Центру економічної стратегії.

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Вже у вересні український уряд повинен погасити близько 2,4 млрд доларів боргу (без відсотків). Як відомо, МВФ безоплатно надав Києву 2,7 млрд доларів. "Подарунок" позбавить Україну від нових запозичень на ринку і послабить боргові навантаження.

У 2022 році Україна повинна виплатити 4,63 млрд доларів зовнішнього боргу (1,97 млрд доларів – відсотки). Пік виплат випадає на 2024 рік. Тоді Київ повинен буде віддати 6,14 млрд доларів і 1,7 млрд доларів. В цей же рік в країні мають відбутися президентські вибори.

Половина кредиту надана офіційними структурами: МВФ, Світовим банком та іншими. Щоб не переплачувати величезні відсотки, Київ повинен домовитися з ними про нові програми співпраці. Наприклад, вартість запозичень у міжнародних фінансових організацій – від 1 до 2%. На ринку ж ця цифра набагато вища – до 6-7%.

"Якщо уявити, що ці кредити в 2022-2025 роках будуть рефінансовані на ринку, Україні доведеться переплатити на відсотках приблизно 500-600 млн доларів на рік", – йдеться в повідомленні ЦЕС.

Той самий "подарунок" від МВФ

3 серпня 2021 року Міжнародний валютний фонд таки виділив на відновлення глобальної економіки 456 млрд SDR- 650 млрд доларів. Оскільки Україна входить до числа країн-одержувачів, то Києву передбачається 2,7 млрд доларів.

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SDR розподілять між 190 членами МВФ пропорційно їх квотам у Фонді. Оскільки Україна має квоту в 0,42%, допомогу нашій країні становить близько 2,73 млрд доларів. Допомога – безоплатна, тобто це не кредит, повертати гроші не потрібно.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва назвала цей розподіл SDR найбільшим в історії фонду. На її думку, ця сума допоможе найбільш уразливим країнам, які намагаються впоратися з наслідками кризи COVID-19.

"Хорошим подарунком" до 30-річчя української незалежності такий жест від МВФ назвав президент України Володимир Зеленський. Він також вважає, що з ця сума допоможе Україні подолати наслідки коронакрізіса і простимулює економіку країни.

Розподіл коштів почнеться з 23 серпня 2021 року. Останній раз МВФ проводив асигнування SDR заради глобальної допомоги аж у 2009 році – для боротьби з наслідками світової фінансової кризи.

Нагадаємо, станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд в еквіваленті. Отже, обсяг валютних "запасів" країни за місяць збільшився більш ніж на півмільярда доларів – 1 липня в резервах Нацбанку знаходилося 28,36 млрд доларів. Однак з початку року обсяг резервів зменшився на 150 млн доларів.

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Раніше передбачалося, що питання наповнення валютних резервів загостриться до осені, адже у вересні Україну чекають пікові виплати за держборгом. Пізніше стало відомо про рішення МВФ – виділити Києву 2,7 млрд доларів. З огляду на все вищезазначені нюанси, багато аналітиків припускають, що Україна в 2021 році, швидше за все, вже не отримає транш за програмою stand-by.

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