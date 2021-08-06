"Подарок" от МВФ позволит Украине безболезненно пройти долговой пик

Как поможет Украине "подарок" от МВФ. Коллаж "Сегодня" / Фото: AFP

Благодаря "подарку" от МВФ Украина сможет безболезненно пройти долговой пик выплат 2021 года. Об этом говорится в сообщении Центра экономической стратегии.

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Уже в сентябре украинское правительство должно погасить около 2,4 млрд долларов долга (без процентов). Как известно, МВФ безвозмездно предоставил Киеву 2,7 млрд долларов. "Подарок" избавит Украину от новых заимствований на рынке и ослабить долговые нагрузки.

В 2022 году Украина должна выплатить 4,63 млрд долларов внешнего долга (1,97 млрд долларов – проценты). Пик выплат выпадает на 2024 год. Тогда Киев должен будет отдать 6,14 млрд долларов и 1,7 млрд долларов. В этот же год в стране должны состоятся президентские выборы.

Половина кредита предоставлена официальными структурами: МВФ, Всемирным банком и другими. Чтобы не переплачивать огромные проценты, Киев должен договориться с ними о новых программах сотрудничества. К примеру, стоимость заимствований у международных финансовых организаций – от 1 до 2%. На рынке же эта цифра гораздо выше – до 6-7%.

"Если представить, что эти кредиты в 2022-2025 годах будут рефинансированы на рынке, Украине придется переплатить на процентах примерно 500-600 млн долларов в год", – говорится в сообщении ЦЭС.

Тот самый "подарок" от МВФ

3 августа 2021 года Международный валютный фонд таки выделил на восстановление глобальной экономики 456 млрд SDR – 650 млрд долларов. Поскольку Украина входит в число стран-получателей, то Киеву предполагается 2,7 млрд долларов.

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SDR распределят между 190 членами МВФ пропорционально их квотам в Фонде. Поскольку Украина имеет квоту в 0,42%, помощь нашей стране составляет около 2,73 млрд долларов. Помощь – безвозмездная, то есть это не кредит, возвращать деньги не нужно.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала это распределение SDR крупнейшим в истории фонда. По ее мнению, эта сумма поможет наиболее уязвимым странам, которые пытаются справиться с последствиями кризиса COVID-19.

"Хорошим подарком" к 30-летию украинской независимости такой жест от МВФ назвал президент Украины Владимир Зеленский. Он также считает, что с эта сумма поможет Украине преодолеть последствия коронакризиса и простимулирует экономику страны.

Распределение средств начнется с 23 августа 2021 года. Последний раз МВФ проводил ассигнование SDR ради глобальной помощи аж в 2009 году – для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса.

Напомним, по состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, объем валютных "запасов" страны за месяц увеличился более чем на полмиллиарда долларов – 1 июля в резервах Нацбанках находилось 28,36 млрд долларов. Однако с начала года объем резервов уменьшился на 150 млн долларов.

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Ранее предполагалось, что вопрос наполнения валютных резервов обострится к осени, ведь в сентябре Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу. Позже стало известно о решении МВФ – выделить Киеву 2,7 млрд долларов. Учитывая все вышесказанные нюансы, многие аналитики допускают, что Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе stand-by.

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