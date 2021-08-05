Україна поповнила доларові запаси: дві причини

За рахунок золотовалютних резервів України може чотири місяці оплачувати імпорт

ЗВР України зросли / Фото: AFP, НБУ

Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України становили 28,95 млрд в еквіваленті. Отже, об'єм валютних "запасів" країни за місяць збільшився більш ніж на півмільярда доларів – 1 липня в резервах Нацбанку знаходилося 28,36 млрд доларів. Втім, з початку року обсяг резервів зменшився на 150 млн доларів.

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За липень ЗВР України зросли на 2,1%. Головними причинами стали:

дорозміщення урядом єврооблігацій;

купівля валюти на міжбанку Національним банком.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ). Нинішнього обсягу резервів вистачає на покриття витрат на імпорт протягом 4,1 міс., розрахували в Нацбанку.

Що вплинуло на обсяг ЗВР в липні:

Погашення державного і гарантованого державою боргу. Виплати у валюті становили 416,9 млн доларів.

Валютні надходження на користь уряду. Вони становили 665,8 млн доларів.

Операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку. Регулятор за рахунок купівлі валюти на міжбанку поповнив резерви на 188 млн доларів.

Переоцінка вартості фінансових інструментів через зміну ринкової вартості і курсу валют. Збільшення становило 156,5 млн доларів.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що питання наповнення валютних резервів загостриться до осені, адже у вересні Україну чекають пікові виплати за держборгом.

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Однак тепер стало відомо, що Україна отримає 2,7 млрд доларів від МВФ поза програмою stand-by. Ці кошти допоможуть Києву пройти складний період без втрат. Крім того, це не кредит, безоплатна допомога. Відповідно, вона не збільшить держборг України.

До слова, багато аналітиків припускають, що Україна 2021 року, найімовірніше, вже не отримає транш за програмою stand-by.

А недавно Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Його прийняття є однією з умов отримання траншу МВФ: