Русский
$ 26,91
31,95
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Україна поповнила доларові запаси: дві причини

5 серпня 2021 13:46

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За рахунок золотовалютних резервів України може чотири місяці оплачувати імпорт

ЗВР України зросли

ЗВР України зросли / Фото: AFP, НБУ

Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України становили 28,95 млрд в еквіваленті. Отже, об'єм валютних "запасів" країни за місяць збільшився більш ніж на півмільярда доларів – 1 липня в резервах Нацбанку знаходилося 28,36 млрд доларів. Втім, з початку року обсяг резервів зменшився на 150 млн доларів.

Реклама

За липень ЗВР України зросли на 2,1%. Головними причинами стали:

  • дорозміщення урядом єврооблігацій;
  • купівля валюти на міжбанку Національним банком.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ). Нинішнього обсягу резервів вистачає на покриття витрат на імпорт протягом 4,1 міс., розрахували в Нацбанку.

Що вплинуло на обсяг ЗВР в липні:

  • Погашення державного і гарантованого державою боргу. Виплати у валюті становили 416,9 млн доларів.
  • Валютні надходження на користь уряду. Вони становили 665,8 млн доларів.
  • Операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку. Регулятор за рахунок купівлі валюти на міжбанку поповнив резерви на 188 млн доларів.
  • Переоцінка вартості фінансових інструментів через зміну ринкової вартості і курсу валют. Збільшення становило 156,5 млн доларів.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що питання наповнення валютних резервів загостриться до осені, адже у вересні Україну чекають пікові виплати за держборгом.

В тренді
Долар і євро спрямували до зростання – курс валют НБУ
Долар і євро знову дорожчають
Реклама

Однак тепер стало відомо, що Україна отримає 2,7 млрд доларів від МВФ поза програмою stand-by. Ці кошти допоможуть Києву пройти складний період без втрат. Крім того, це не кредит, безоплатна допомога. Відповідно, вона не збільшить держборг України.

До слова, багато аналітиків припускають, що Україна 2021 року, найімовірніше, вже не отримає транш за програмою stand-by.

А недавно Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Його прийняття є однією з умов отримання траншу МВФ:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Виводять із рівноваги. Шахраї придумали нову схему обману через ПриватБанк
Виводять із рівноваги. Шахраї придумали нову схему обману через ПриватБанкФінанси
Альфа-Банк купить Monobank – ЗМІ
Альфа-Банк купить Monobank – ЗМІФінанси
Дешева гривня – це ненадовго. Що буде з курсом долара найближчим часом
Дешева гривня – це ненадовго. Що буде з курсом долара найближчим часомФінанси
Долар знову розвернувся – офіційний курс валют
Долар знову розвернувся – офіційний курс валютФінанси
Боржник за кілька хвилин. Monobank звинуватили в обмані з кредитними лімітами
Боржник за кілька хвилин. Monobank звинуватили в обмані з кредитними лімітамиФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти