НБУ вводить в обіг "олімпійські монети": як виглядатимуть нові 2 та 10 грн

Купити ці монети можна буде прямо на сайті НБУ – там доступне онлайн-замовлення

На реверсі монети зобразили символи України та Китаю / Фото: Колаж: Сьогодні

НБУ з 18 січня випустить пам'ятні монети присвячені "ХХIV зимовим Олімпійським іграм". Номінал цих монет – 2 грн та 10 грн, на них майже однаковий дизайн, але різний метал.

Монети з'явились на сайті НБУ.

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"[Монета] присвячена важливій події світового спортивного життя – XXIV зимовим Олімпійським іграм, проведення яких заплановано на лютий 2022 року у столиці Китаю – Пекіні. Олімпійські ігри – це престижні міжнародні змагання, без перебільшення подія планетарного масштабу", – пояснили у НБУ.

Дні гривні виготовили із нейзильберу, а 10 гривень із срібла. Тираж першої монети – 35 тисяч екземплярів, а другої лише 2500 тисяч.

Діаметр срібної монети становить 3,8 см, а вага – понад 30 грамів. А друга, із нейзильберу, значно легша. Її вага – 12,8 грамів, а діаметр – 3,1 см.

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На аверсі монет зображено:

чотири піктограми, що символізують олімпійські види спорту;

голова дракона, найвідомішого символу Китаю;

напис "2022", здається, що цифри вкриті лускою;

номінал – 2 або 10 грн та графічний символ гривні;

Малий Державний Герб та напис півколом "Україна";

логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

/ Фото: скріншот

На реверсі монети також зобразили багато знаків і символів. Там також є голова дракона і полум'я – вони символи Олімпійських ігор.

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Там розміщено:

логотип Національного олімпійського комітету України;

віяло – ще один символ Китаю

стилізований абрис аркуша паперу – вказує на китайську культуру;

карта Пекіна, на якій зображені значки сноубордиста та фігуристки,

сніжинка;

Купити ці монети можна буде прямо на сайті НБУ – там доступне онлайн-замовлення. Ціна монет також стане відома трохи пізніше, коли вони офіційно надійдуть у продаж.

Монети у формі ромба

З 30 листопада НБУ ввів у обіг незвичайні монети – у формі ромба, номіналом 10 гривень. Монети присвячені атрибутам влади у козацькі часи – клейнодам.

Набір із чотирьох монет "Козацькі клейноди" виготовлений із срібла. Їх продаватимуть у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці та дерев'яному футлярі.

Раніше ми писали, що Національний банк представив три нові монети , присвячені 30-річчю Збройних сил України

А також розповідали, що на аукціонах можна отримати хороші гроші за деякі українські і радянські монети.