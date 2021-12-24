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У формі ромба: НБУ вводить в обіг нові монети

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
24 грудня, 16:32
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Придбати "Козацькі клейноди" можна буде з 30 грудня
Нині не відомо, скільки коштуватимуть монети/Колаж: "Сьогодні"
Нині не відомо, скільки коштуватимуть монети/Колаж: "Сьогодні"

30 грудня Національний банк України вводить в обіг незвичайні монети у формі ромба, номіналом у 10 гривень.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Деталі

Набір із чотирьох монет "Козацькі клейноди" вироблені за срібла. Їх продаватимуть у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці та в дерев`яному футлярі.

Монети присвячені атрибутам влади в козацьку добу – клейнодам.

"Історична традиція впродовж віків визначила перелік клейнодів Війська Запорозького – прапор, булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, каламар тощо. Саме гетьманські печатки – невід’ємні атрибути влади гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського несуть смисловий акцент набору монет і представляють козацьку добу від її зародження до присмерку й уособлюють потужні історичні пласти", — йдеться в повідомленні регулятора.

Як виглядають монети?

На аверсі монет вгорі розміщений герб нашої держави, під ним – напис "Україна". На трьох монетах ліворуч, на одній – праворуч буде позначено номінал, знизу – рік карбування, масу, позначення металу та його проби й логотип Банкнотно-монетного двору НБУ. У центрі кожної з монет можна буде зображений козак Мамай, козацькі клейноди та інші артефакти епохи.

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/ Фото: скриншот

На реверсі монет є гетьманські печатки (елемент оздоблення – локальна позолота), а також напис "Козацькі клейноди". Загальний тираж "Козацьких клейнод" у двох версіях футлярів – 2000 штук. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 124,4 г.

Продаж монет

Національним банк поки що не повідомляє, скільки коштуватимуть монети. Крім того, не відомо, коли вони надійдуть у продаж.

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Новий дизайн монет 1 та 2 грн

Нацбанк змінить дизайн монет номіналом в 1 та 2 гривні, оскільки українці масово скаржаться, що їх непросто відрізнити, і вони незручні у використанні.

"Ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети зручнішими для використання, насамперед людям з вадами зору, людям похилого віку", – розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Водночас він наголосив, що на даному етапі Нацбанк не планує вводити монети або банкноти нового номіналу. Це незручно для українців та економічно недоцільно.

"Коли з'являється зоопарк купюр, із цим треба щось робити, бо не пам'ятаєш, яка справжня, яка несправжня", – пояснив Шабан.

Раніше ми писали, що Національний банк презентував три нові монети, присвячені 30-річчю Збройних сил України.

А також розповідали, які монети можна продати за сотні тисяч гривень.

НБУмонети
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