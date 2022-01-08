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Гроші з минулого: яку радянську монету можна продати за мільйон гривень

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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8 січня, 10:00
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За срібні 5 копійок 1924 року на аукціоні просять 250 тисяч гривень
5 копійок 1955 року продають нумізматам за 100 тисяч гривень
5 копійок 1955 року продають нумізматам за 100 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Радянські монети багато українців уже викинули, адже вони давно вже не в обігу, але за деякі екземпляри можна отримати хороші гроші та покращити своє матеріальне становище.

"Сьогодні" знайшли монети на одному із онлайн-аукціонів.

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1 копійку 1949 року продають за 1 мільйон 111 тисяч гривень. Сума досить незвичайна, але, мабуть, через рідкість монети продавець вирішив саме таку суму вказати. Він пише, що ця монета у хорошому стані.

/ Фото: скріншот

За срібні 5 копійок 1924 року на аукціоні просять 250 тисяч гривень. На ній написано "пролетарі всіх країн об'єднуйтесь".

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/ Фото: скріншот

5 копійок 1931 року також коштують 250 тисяч гривень. У цих двох монет один продавець.

/ Фото: скріншот

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А 5 копійок 1955 року продають нумізматам за 100 тисяч гривень. Судячи з фотографій, монета не в кращому стані. Про це пише і продавець.

/ Фото: скріншот

Що ще продають?

Звичайна радянська монета, яка колись була в кишені кожного жителя Радянського Союзу, продається на аукціоні за 207 тисяч гривень. Якщо така копійка 1957 року випуску завалялася в будинку, її можна вигідно продати.

Три копійки 1986 року продають за 80 тисяч гривень. А монету 1949 року із шлюбом продають за 40 тисяч гривень. Там на аверсі штемпель від 20 копійок 1948 – плоска зірка.

Раніше ми повідомляли, що Нацбанк змінить дизайн монет номіналом в одну та дві гривні, оскільки українці масово скаржаться, що їх непросто відрізнити та вони незручні у використанні.

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