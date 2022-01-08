Деньги из прошлого: какую советскую монету можно продать за миллион гривень

За серебряные 5 копеек 1924 года на аукционе просят 250 тысяч гривень

5 копеек 1955 года продают нумизматам за 100 тысяч гривень / Фото: Коллаж: Сегодня

Советские монеты многие украинцы уже выбросили, ведь они давно уже не обращении, но, за некоторые экземпляры можно получить хорошие деньги и улучшить свое материальное положение.

"Сегодня" нашли монеты на одном из онлайн-аукционов.

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1 копейку 1949 года продают за 1 миллион 111 тысяч гривень. Сумма довольно необычная, но, видимо, из-за редкости монеты продавец решил именно такую сумму указать. Он пишет, что эта монета в хорошем состоянии.

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За серебряные 5 копеек 1924 года на аукционе просят 250 тысяч гривень. На ней написано "пролетарии всех стран объединяйтесь".

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/ Фото: скриншот

5 копеек 1931 года, также, стоят 250 тысяч гривень. У этих двух монет один продавец.

/ Фото: скриншот

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А 5 копеек 1955 года продают нумизматам за 100 тысяч гривень. Судя по фото, монета не в лучшем состоянии. Об этом в описании пишет и продавец.

/ Фото: скриншот

Что еще продают?

Обычная советская монета, которая когда-то была в кармане у каждого жителя Советского Союза, продается на аукционе за 207 тысяч гривен. Если такая копейка 1957 года выпуска где-то завалялась в доме, ее можно выгодно продать.

Три копейки 1986 года продают за 80 тысяч гривен. А монету 1949 года с браком продают за 40 тысяч гривен. Там на аверсе штемпель от 20 копеек 1948 года – плоская звезда.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк изменит дизайн монет номиналом в одну и две гривни, поскольку украинцы массово жалуются, что их непросто отличить и они неудобны в использовании.