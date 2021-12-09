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НБУ змінить дизайн монет в 1 і 2 грн

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
9 грудня, 11:38
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Регулятор не планує вводити монети чи банкноти нового номіналу.
Українці скаржаться, що 1 та 2 грн дуже схожі
Українці скаржаться, що 1 та 2 грн дуже схожі / Фото: Колаж: Сьогодні

Нацбанк змінить дизайн монет номіналом в 1 та 2 гривні, оскільки українці масово скаржаться, що їх непросто відрізнити, і вони незручні у використанні.

Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

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"Ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети зручнішими для використання, насамперед людям з вадами зору, людям похилого віку", – розповів він журналістам.

В той же час, він наголосив, що на даному етапі Нацбанк не планує вводити монети або банкноти нового номіналу. Це незручно для українців та економічно недоцільно.

"Коли з'являється зоопарк купюр, із цим треба щось робити, бо не пам'ятаєш, яка справжня, яка несправжня" , – пояснив Шабан.

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Нові монети

Національний банк презентував три нові монети, присвячені 30-річчю Збройних сил України. Вони з'являться у обігу вже з 1 грудня.

Усі монети мають номінал 10 грн та присвячені різним видам військ:

  • "Сухопутні війська Збройних Сил України";
  • "Збройні сили України";
  • "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України".

Раніше ми повідомляли, що НБУ презентував ще одну пам'ятну монету, номіналом 5 гривень, на честь символу 2022 року за східним календарем – Тигра.

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"Сьогодні" також розповідали, що в Україні з'являться нові банкноти номіналом 20 та 200 гривень, які присвячені 30-річчю Незалежності нашої країни, та писали, за які монети можна отримати цілу купу грошей.

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