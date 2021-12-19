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Знайшли стару скарбничку? Скільки можна отримати за радянські три копійки

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
19 грудня, 10:30
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Найцінніші рідкісні екземпляри, яких майже не залишилося, або із заводським браком
Три копійки 1986 року продають за 80 тисяч гривень
Три копійки 1986 року продають за 80 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

У багатьох українців десь удома завалялося кілька непотрібних радянських монет, яким вже більше 30 років і які давно вже вийшли з обігу. Але не варто поспішати їх викидати, можливо за них можна отримати хороші гроші.

"Сьогодні" з'ясовували на одному з онлайн-аукціонів, скільки можна отримати за три копійки.

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Три копійки 1986 року продають за 80 тисяч гривень. Судячи з зовнішнього вигляду монети, вона у відмінному стані, можливо, це новоділ.

/ Фото: скріншот

А інші три копійки цього ж року випуску пропонують на аукціоні за 60 тисяч гривень. Але цей екземпляр виглядає зовсім інакше, видно, що монета була в обігу.

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/ Фото: скріншот

Три копійки 1926 року в наш час велика рідкість, знайти їх можна у нумізматів та за величезні гроші. А тут на аукціоні такий екземляр продають за 50 тисяч гривень. Продавець пише, що це рідкісна монета з опуклою земною кулею.

/ Фото: скріншот

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Монету-примару також продають за 50 тисяч гривень. Вона 1984 року випуску. Автор пише, що на цих трьох копійках на аверсі оригінальний малюнок – другі колоски від земної кулі без осей.

/ Фото: скріншот

На цих трьох копійках 1949 року помітили брак та продають монету за 40 тисяч гривень. На аверсі монети – штемпель від 20 копійок 1948 року, плоска зірка.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Про цей екземпляр ми вже неодноразово писали, але не могли згадати про нього і зараз. Три копійки 1937 року, з плоскою зіркою, продають за 280 тисяч гривень, що нетипово для таких монет.

/ Фото: скріншот

Що ще продають?

На аукціонах популярні і українські монети. За одну гривню 1992 року випуску можна отримати великі гроші. Виявилося, що випускати такі монети почали лише з 1995 року, а 1992 року була лише експериментальна партія.

900 тисяч гривень можна отримати за рідкісну монету із заводським браком, який нібито має містичну силу. А таку ж року продають на аукціоні за 100 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що багато українців через непотрібність вже давно викинули старі радянські монети, адже за них уже майже 30 років нічого неможливо купити. Але ті, хто вирішив не поспішати чи залишив собі на згадку, можуть вигідно їх продати.

Нагадаємо, що на аукціонах пропонують і рідкісні купюри, деякі з них перебувають у зверненні, але через особливості коштують набагато дорожче від свого номіналу. За них продавці просять кількадесят тисяч гривень.

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