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НБУ вводит в обращение "олимпийские монеты": как будут выглядеть новые 2 и 10 грн

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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13 января, 18:03
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Купить эти монеты можно будет прямо на сайте НБУ – там доступен онлайн-заказ
На реверсе монеты изобразили символы Украины и Китая
На реверсе монеты изобразили символы Украины и Китая / Фото: Коллаж: Сегодня

НБУ с 18 января выпустит памятные монеты посвященные "ХХIV зимним Олимпийским играм". Номинал этих монет – 2 грн и 10 грн, на них почти одинаковый дизайн, но разный метал.

Монеты появились на сайте НБУ.

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"[Монета] посвящена важному событию мировой спортивной жизни – XXIV зимним Олимпийским играм, проведение которых запланировано на февраль 2022 в столице Китая – Пекине. Олимпийские игры – это престижные международные соревнования, без преувеличения событие планетарного масштаба", – объяснили в НБУ решение выпустить памятные монеты.

Дне гривни изготовили из нейзильбера, а 10 гривень из серебра. Тираж первой монеты – 35 тысяч экземпляров, а второй всего 2500 тысяч.

Диаметр серебрянной монеты составляет 3,8 см, а вес – более 30 граммов. А вторая, из нейзильбера, значительно легче. Ее вес – 12,8 граммов, а диаметр – 3,1 см.

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На аверсе монет изображены:

  • четыре пиктограммы, символизирующие олимпийские виды спорта;
  • голова дракона, самого известного символа Китая;
  • надпись "2022", кажется, что цифры покрыты чешуей;
  • номинал – 2 или 10 грн и графический символ гривни;
  • Малый Государственный Герб и надпись полукругом "Украина";
  • логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

/ Фото: скриншот

На реверсе монеты, также, изобразили много знаков и символов. Там, также, есть голова дракона и пламя – они символы Олимпийских игр.

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Там размещены:

  • логотип Национального олимпийского комитета Украины;
  • веер – еще один символ Китая
  • стилизованный абрис листа бумаги – указывает на китайскую культуру;
  • карта Пекина, на которой изображены значки сноубордиста и фигуристки,
  • снежинка;

Купить эти монеты можно будет прямо на сайте НБУ – там доступен онлайн-заказ. Цена монет, также, станет известна немного позже, когда они официально поступят в продажу.

Монеты в форме ромба

С 30 ноября НБУ ввел в обращение необычные монеты – в форме ромба, номиналом 10 гривен. Монеты посвящены атрибутам власти в казацкие времена – клейнодам.

Набор из четырех монет "Казацкие клейноды" изготовлен из серебра. Их будут продавать в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке и деревянном футляре.

Ранее мы писали, что Национальный банк представил три новые монеты, посвященные 30-летию Вооруженных сил Украины.

А также рассказывали, что на аукционах можно выручить хорошие деньги за некоторые украинские и советские монеты.

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