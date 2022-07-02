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Податки повернулися, тарифи збільшилися, а пенсіонери нарешті "заживуть" — головне про гроші за тиждень

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 липня, 07:14
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Розповідаємо про найважливіші новини зі сфери економіки за тиждень – з 27 червня по 1 липня
Що важливого сталося в Україні за минулий робочий тиждень
Що важливого сталося в Україні за минулий робочий тиждень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кінець червня-початок липня приніс українцям чимало змін. Торкнулися вони пенсіонерів, клієнтів "Укрпошти", українських переселенців у Польщі, а також власників "євроблях".

Редакція "Сьогодні" розповість вам про головні економічні новини за тиждень, які ви могли пропустити.

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Повернення податків на розмитнення авто

Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари й розмитнення авто з 1 липня. 30 червня відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Зауважимо, що законопроєкт №7418 передбачає відновлення оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи; а також для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

"Укрпошта" збільшує тарифи

Із 1 липня Укрпошта підвищує вартість доставки посилок. Послуга подорожчає, оскільки витрати на логістику в компанії також зросли.

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Доставити посилку Україною стане дорожче на 14%, а в межах області – на 13%. Наприклад, посилка вагою до 1 кг у межах України, яка раніше коштувала 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн, замість 65 грн.

Послуга "Укрпошта Експрес" подорожчає на 14% для пересилки в межах області та на 16% – у межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні обходилася в 39 грн, то з 1 липня вартість буде на рівні 45 грн.

На 14% зросте вартість послуги "Документи". При цьому вартість міжнародних відправлень не змінюється.

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Пенсіонерам платитимуть більше

За інформацією Пенсійного фонду України, відповідно до законодавства, з 1 липня зросте прожитковий мінімум на 93 грн (з 1934 до 2027 грн) для осіб, які втратили працездатність, а разом з ним буде й підвищення пенсій.

Мінімальна пенсія за віком становитиме 2027 грн (+93 грн), мінімальна пенсія шахтарів – 6081 грн (+279 грн), мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника – 4054 (+186 грн).

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій зростуть на 195-604 грн:

  • І група інвалідності – з 12571 до 13175,50 грн;
  • ІІ група інвалідності – з 10153,50 до 10641,75 грн;
  • ІІІ група інвалідності – з 6962,40 грн до 7297,20 грн;
  • учасники бойових дій – з 4061,40 до 4256,70 грн.

Ветеранам війни та членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни піднімуть виплати на 9,3-46,5 грн. Водночас виплати жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань зростуть на 23,25-46,5 грн.

На 32,55 і 37,2 грн зростуть пенсії за особливі заслуги перед Україною – до 709,45 та 810,8 грн. Надбавка почесним донорам зросте на 11,50 грн – з 239,30 до 250,80 грн. Також на 930 грн збільшиться максимальний розмір пенсії, яка становитиме 20 270 грн.

Вартість автоцивілки подорожала

Ціни на автоцивілкуз липня зростуть на 5-15%. Це пов'язано з тим, що збільшаться і суми виплат за страховкою.

Так, за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників розміри страхових сум збільшаться:

  • зі 130 000 грн по 160 000 грн за шкоду, нанесену майну;
  • з 260 000 грн по 320 000 грн за шкоду, заподіяну здоров'ю та життю потерпілих.

Польща продовжила виплати українським переселенцям

Польща вирішила продовжити виплати для біженців з України, які прибули до країни пізніше 24 лютого і в яких ще не збіг термін перебування 120 днів.

Раніше повідомляли, що з 1 липня виплату 40 злотих (близько 275 грн) на день на особу за надання житла та харчування українським біженцям припинять.

SHAPE \* MERGEFORMAT Однак це не зовсім правда – ці виплати продовжать для тих українців, які прибули у країну пізніше і в яких ще не збіг 120-денний строк перебування. Навіть більше, для біженців, які приїдуть до Польщі в липні, виплати теж зберігаються впродовж 120 днів з моменту перетину кордону.

Строк виплат понад 120 днів можуть продовжити лише у тому разі, якщо допомога надається особам, які мають інвалідність, пенсіонерам, вагітним жінкам, особам, що виховують дітей до 12 місяців або трьох і більше дітей, оскільки такі люди не мають змоги працювати і утримувати себе самостійно.

Раніше ми розповідали, як бізнесу в Україні подати заявку на отримання гранту, суми якого сягають 8 млн грн, а також писали, що з 11 липня на всіх курців будь-яких електронних девайсів чекають чергові заборони.

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Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
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